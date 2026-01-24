Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE

Internacional
/ 24 enero 2026
    Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE
    Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE FOTO: VANGUARDIA

Autoridades del gobierno federal argumentan que la víctima estaba armada y que el acto fue en defensa propia

El 24 de enero, se reportó el homicidio de un ciudadano estadounidense, en la ciudad de Minneapolis, durante protestas contra ICE.

El ciudadano, originario del estado de Illinois, fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años de edad. Según medios locales, y nacionales, la víctima trabajaba en un hospital del estado de Minnesota, en la unidad de cuidados intensivos.

TE PUEDE INTERESAR: Agente del ICE mata a un hombre en Minneapolis; incrementa descontento en EU contra ICE

La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó la muerte de Pretti; la institución llamó al incidente de una tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros está de luto.

Aunque en las redes sociales, y espacios de opinión, se han comentado versiones contrarias sobre el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aseguró que la víctima portaba un arma semiautomática y dos cargadores. Argumentaron que los elementos de ICE interceptaron y dispararon en defensa propia.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que no dejaría al Gobierno federal investigar el hecho, y que la investigación sería correspóndete a las autoridades estatales.

el estado debe tener la última palabra, como le dije a la Casa Blanca sin rodeos esta mañana: no se puede confiar en que el Gobierno federal lidere esta investigación, el estado se encargará de ello, punto’ aseveró Walz en una rueda de prensa.

Tras el incidente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde su cuenta de X, compartió la imagen de la presunta arma que portaba la víctima, antes de ser abordado por ICE.

TE PUEDE INTERESAR: Posponen la NBA en Mineápolis tras enfrentamiento con agentes de ICE

Ante las declaraciones del gobierno federal, el gobernador del estado aseguró que la investigación se concentrará en parámetros locales, pues señaló que los funcionarios federales darían su interpretación del incidente, antes de cualquier investigación, como ocurrió con el caso de Renée Good, quien también fue asesinada por un elemento de ICE.

No permitiremos que nos pongan obstáculos, como ya hemos visto, y ustedes lo vieron esta mañana. Antes de que se realice cualquier investigación, las personas más poderosas del gobierno federal están inventando historias y publicando fotos de personas sin relación con el caso, de quienes no sabemos nada, y una foto de un arma de fuego para intentar manipular la narrativa’ señaló Walz

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

