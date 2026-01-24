Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE

El 24 de enero, se reportó el homicidio de un ciudadano estadounidense, en la ciudad de Minneapolis, durante protestas contra ICE.

El ciudadano, originario del estado de Illinois, fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años de edad. Según medios locales, y nacionales, la víctima trabajaba en un hospital del estado de Minnesota, en la unidad de cuidados intensivos.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó la muerte de Pretti; la institución llamó al incidente de una tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros está de luto.

Aunque en las redes sociales, y espacios de opinión, se han comentado versiones contrarias sobre el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aseguró que la víctima portaba un arma semiautomática y dos cargadores. Argumentaron que los elementos de ICE interceptaron y dispararon en defensa propia.