Alexei Navalny fue envenenado, así lo afirman cinco países europeos y culpan al Kremlin

LONDRES- El líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado por el Kremlin con una toxina letal derivada de la piel de ranas dardo venenosas, afirmaron el sábado cinco países europeos.

Los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos indicaron que el análisis de muestras de Navalny, quien murió hace dos años, “ha confirmado de manera concluyente la presencia de epibatidina”. Se trata de una neurotoxina presente en ranas dardo venenosas de Sudamérica que no se encuentra de forma natural en Rusia, señalaron.

Los países señalaron en una declaración conjunta que “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”. Añadieron que estaban denunciando a Rusia ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas por una violación de la Convención sobre Armas Químicas.

El anuncio se hizo al tiempo que la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistía a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, y cerca del segundo aniversario de la muerte de Navalny.

Navalny, que encabezó una cruzada contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el adversario más férreo del presidente Vladímir Putin, murió en la colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024. Cumplía una condena de 19 años de prisión que, él consideraba, tenía motivaciones políticas.

“Rusia veía a Navalny como una amenaza. Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso demostró las herramientas despreciables de las que dispone y el miedo abrumador que tiene a la oposición política”, manifestó la secretaria de Relaciones Exteriores británica Yvette Cooper.