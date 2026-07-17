Andy Burnham se convierte en el líder del Partido Laborista británico y asumirá como primer ministro el lunes

LONDRES- Andy Burnham prometió devolverle la esperanza a los británicos al ser declarado oficialmente el viernes líder del gobernante Partido Laborista de Reino Unido, lo que despeja su último obstáculo para asumir el cargo de primer ministro la próxima semana. El exalcalde del Gran Manchester era el único aspirante en la contienda por el liderazgo de la formación de centroizquierda y reemplazará al primer ministro saliente Keir Starmer. El anuncio del viernes era el final esperado después de que hubiese conseguido nominaciones de 379 de los 403 legisladores laboristas en la Cámara de los Comunes.

“Vamos a devolverles la esperanza”, dijo Burnham en su primer discurso como líder. “El momento que me habéis brindado hoy a mí y a mi familia es motivo de orgullo y me emociona, pero estoy preparado para afrontarlo”. Burnham lleva semanas siendo el premier designado, pero ha revelado pocos detalles sobre sus prioridades políticas. Llegará a Downing Street siendo, en gran medida, un desconocido para los votantes más allá de Manchester. Tras ganar hace un mes una elección especial para obtener un escaño en el Parlamento, se comprometió a construir una política “basada en la unidad y la esperanza” y una economía que distribuya el crecimiento de manera uniforme en todo el país. Burnham aporta un estilo de liderazgo más relajado que el de Starmer, que es más severo, y se le considera uno de los mejores comunicadores del Partido Laborista. Pero enfrenta muchos de los mismos problemas que su predecesor, entre ellos una economía estancada, la presión por alza del costo de vida alimentado por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, y unos servicios públicos desbordados.

“Trabajaré para construir una nueva política. El país la está reclamando a gritos”, aseveró Burnham. “¿Cómo pueden los políticos señalar con el dedo cuando los niveles de vida están cayendo y la política en su conjunto no les está funcionando? Eso les enfurece y les hace perder el interés”. Al esbozar algunas de sus prioridades como líder laborista, dijo que tendrá el “valor para arreglar las grandes cosas que la política ha descuidado”.

Destacó sus planes para centrarse en la renovación económica, un mayor control público de sectores clave y la creación de nuevos empleos industriales modernos, alegando que Reino Unido tomó “una serie de giros equivocados en la década de 1980”, cuando “el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó”. En esa década, la primera ministra conservadora Margaret Thatcher supervisó políticas de privatización, desindustrialización y centralización política que transformaron la economía británica. “Lentamente, a veces de forma imperceptible, durante cuatro décadas, el poder político y económico se fue desvaneciendo de nuestras comunidades en cada región y nación de Reino Unido”, manifestó Burnham. En un video publicado en redes sociales el jueves por la noche, Burnham manifestó que también dará prioridad a abordar el acceso desigual a la atención social para quienes la necesitan por edad, enfermedad o discapacidad. Es un asunto apremiante en un país con una población que envejece, y uno que ha planteado dificultades a anteriores gobiernos laboristas y conservadores. Starmer anunció el mes pasado su renuncia tras dos años en el cargo marcados por tropiezos y errores de juicio que erosionaron su posición ante su partido y la población. El Partido Laborista suele ir por detrás del partido antiinmigración Reform UK en las encuestas de opinión, y la formación gobernante obtuvo resultados catastróficos en las elecciones locales de mayo, lo que desató una intensa campaña para la salida de Starmer que el líder no puso resistir. Permanecerá como primer ministro hasta el lunes, cuando presente formalmente su renuncia al rey Carlos III. Luego el rey le pedirá a Burnham que forme gobierno. La democracia parlamentaria británica permite que los partidos gobernantes cambien de líder y, por lo tanto, de primer ministro, sin necesidad de elecciones generales. Las próximas no están previstas hasta 2029. En los últimos años, los primeros ministros se han sucedido con una frecuencia cada vez mayor. Burnham será el séptimo líder de Reino Unido desde 2016.