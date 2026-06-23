La sucesión de Keir Starmer: ¿coronación de Andy Burnham o primarias en el laborismo?

La sucesión de Keir Starmer: ¿coronación de Andy Burnham o primarias en el laborismo?

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por EFE

Se espera que el nuevo líder y jefe del Gobierno asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones parlamentarias

Internacional
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LONDRES- La sucesión de Keir Starmer como líder del laborismo y primer ministro británico ha dividido al partido, entre los que prefieren la ‘coronación’, sin oposición, del popular exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, y los que reclaman unas elecciones primarias para debatir las políticas de la formación.

Tras perder el apoyo de su grupo parlamentario, Starmer dimitió ayer casi dos años después de ganar las elecciones generales por mayoría absoluta y pidió al Comité Nacional Ejecutivo, órgano de gobierno laborista, que organice un calendario para su sucesión con la presentación de candidaturas entre el 9 y el 16 de julio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/confirma-andy-burnham-que-va-a-presentarse-para-suceder-a-starmer-HB21577365

Se espera que el nuevo líder y jefe del Gobierno asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones parlamentarias, pero la sucesión puede resolverse mucho antes si solo hay un candidato.

BURNHUM, FIRME CANDIDATO A LA SUCESIÓN

La entrada en el Parlamento de Burnham como diputado tras ganar el escaño de Makerfield (noroeste de Inglaterra) el pasado día 18, paso indispensable para acceder al cargo, sitúa a este político con gran ventaja para la sucesión al contar con el apoyo de más de 200 diputados laborista, -la mitad del grupo parlamentario, más de los 81 necesarios para presentarse como aspirante, según fuentes de su entorno.

$!Andy Burnham, a la izquierda en primer plano, jura su cargo como diputado en la Cámara de los Comunes en Londres, Inglaterra.
Andy Burnham, a la izquierda en primer plano, jura su cargo como diputado en la Cámara de los Comunes en Londres, Inglaterra. AP/House of Commons

Pesos pesados del partido, como el viceprimer ministro, David Lammy, y la titular de Exteriores, Yvette Cooper, ya han dado el respaldo a Burnham, así como el exministro de Sanidad Wes Streeting, quien no había ocultado sus aspiraciones al liderazgo.

$!El exministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, se encuenta entre los posibles aspirantes a la dirección del Partido Laborista y a la jefatura del Gobierno británico. EFE/NEIL HALL
El exministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, se encuenta entre los posibles aspirantes a la dirección del Partido Laborista y a la jefatura del Gobierno británico. EFE/NEIL HALL EFE/Niel Hall

Streeting ha optado, en cambio, por respaldar abiertamente a Burnham por considerar que está comprometido en la construcción de un laborismo que pueda “ganar la batalla crucial contra la fuerza del nacionalismo”, en referencia al populista de derechas Reform UK.

La diputada laborista Jo White afirmó hoy que unas primarias resultarían una “farsa inútil” porque «todo esto se alargará hasta septiembre», cuando en realidad el país necesita un nuevo líder “lo antes posible para poder dedicarnos a la tarea de gobernar”.

LOS QUE EXIGEN UNAS PRIMARIAS

Sin embargo, varios diputados buscan dar legitimidad a la sucesión y ven con desconfianza que Burnham sea ‘coronado’ porque aún se desconocen sus prioridades si eventualmente llega al poder.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-pesadilla-de-todo-primer-ministro-britanico-JE21529716

El diputado laborista John Slinger afirmó hoy que la formación necesita celebrar un proceso completo de elección de liderazgo porque el nuevo primer ministro “liderará un país que ocupa el quinto puesto entre las mayores economías del mundo”.

$!El viceprimer ministro David Lammy habla con los medios de comunicación tras la dimisión del primer ministro británico Keir Starmer en Downing Street, Londres.
El viceprimer ministro David Lammy habla con los medios de comunicación tras la dimisión del primer ministro británico Keir Starmer en Downing Street, Londres. EFE/EPA//Niel Hall

“Creo que la opinión pública pensaría que hemos perdido un poco el sentido común si no lleváramos a cabo un proceso en el que sometamos a quienes aspiran al cargo más alto del país a un escrutinio totalmente normal”, agregó Slinger a Radio 4 de la BBC.

Según los medios, el exsecretario de Estado de Defensa Al Carns y el secretario jefe del primer ministro, Darren Jones, han comenzado a sondear si cuentan con los apoyos necesarios, esos 81 diputados-,para forzar una contienda formal.

PETICIÓN DE ELECCIONES GENERALES

El líder de Reform UK, Nigel Farage, cuya formación encabeza las encuestas sobre intención de voto, afirmó hoy que Burnham no tendría «un mandato» popular si llegara a ser primer ministro y consideró que el Reino Unido debe ir a unas elecciones generales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/esta-en-riesgo-el-liderazgo-del-primer-ministro-britanico-el-laborista-keir-starmer-NG20737974

“No tengo ni la más mínima idea de cuál es la postura de Andy Burnham sobre nada. El público británico está bastante harto del juego de la silla musical que se vive en el número 10 (de Downing Street) desde hace casi una década, y merece que se celebren comicios generales”, dijo Farage a la BBC, en referencia a que el país ha tenido seis jefes de Gobierno en los últimos 10 años.

$!160La secretaria de Estado británica de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, Yvette Cooper, llega al número 10 de Downing Street.
160La secretaria de Estado británica de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, Yvette Cooper, llega al número 10 de Downing Street. EFE/EPA/Andy Rain

Farage señaló que un primer ministro “debe contar con un mandato del pueblo», pero que Burnham «ni siquiera se presentó a las elecciones generales de 2024, por lo que no está vinculado personalmente en absoluto a aquel programa electoral; si se trata de una coronación, no tendrá mandato alguno”, añadió.

$!El candidato a líder del Partido Laborista británico, Wes Streeting, pronuncia un discurso en el centro de Londres el martes 16 de junio de 2026.
El candidato a líder del Partido Laborista británico, Wes Streeting, pronuncia un discurso en el centro de Londres el martes 16 de junio de 2026. AP/Gareth Fuller/PA

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, coincidió en que hay dudas sobre cuáles serían las políticas de Burnham en áreas como la defensa y las relativas al bienestar social.

“Necesitamos recuperar el sentido común. Si seguimos fingiendo que ser primer ministro es un concurso de popularidad, continuaremos teniendo personas capaces de ganar elecciones pero incapaces de gobernar el país”, añadió.

Por Viviana García, Agencia de Noticias EFE.

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