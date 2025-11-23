Contrato millonario de Pemex quita brillo a Miss Universo 2025

La pasarela de Fátima Bosch en Miss Universo perdió brillo.

Tras su coronación resurgió que una empresa de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, recibió en 2023 un contrato por 745.6 millones de pesos con Pemex.

Ese mismo año, el padre de la reina del mundo, Bernardo Bosch Hernández, era directivo de la petrolera, aunque no formaba parte del área que intervino en la adjudicación.

El documento al que tuvo acceso el medio de comunicación El Universal detalla que el contrato 640853806 fue adjudicado mediante licitación pública a un consorcio encabezado por Servicios PJP4 de México (empresa líder) y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú.

El contrato contempla la construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en la Zona Sur de Pemex, además de obras de infraestructura y pruebas de seguridad industrial. Parte de los anexos fue testada por seguridad nacional y por secreto comercial, según la petrolera.

El consorcio también debe instalar sistemas anticorrosión, señalización e instrumentación de monitoreo, y construir accesos y oficinas administrativas conforme a la normatividad ambiental.

ACUSAN FRAUDE

La controversia en torno a la transparencia del concurso se agravó con las declaraciones del músico franco-libanés Omar Harfouch, exintegrante del comité de selección de Miss Universo 2025, quien renunció días antes de la final alegando falta de transparencia.

Tras la coronación, Harfouch calificó a Fátima como una “ganadora falsa”, insinuando que el resultado habría estado decidido de antemano por supuestos vínculos comerciales entre el presidente de Miss Universo y el padre de la reina.

Afirmó que Rocha y su hijo le habrían pedido votar por Bosch porque “será bueno para nuestro negocio”. Hasta ahora, el exjurado no ha presentado pruebas documentales que respalden sus señalamientos.