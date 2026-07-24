Ante el brote de ciclosporiasis, EU deja de consumir ensaladas

La clientela de cadenas de restaurantes como Chipotle y Chopt ha caído desde que comenzaron los avisos sobre infecciones por Cyclospora relacionadas con la lechuga en Estados Unidos. A Sara Tercero le encantan las ensaladas. Consume dos paquetes de ensalada —principalmente con col rizada— cada semana. Como influencer gastronómica, publica sus recetas favoritas de ensaladas en su sitio web. Planea lanzar un libro de cocina el próximo año, titulado Salad Queen. Pero a medida que el número de infecciones por Cyclospora vinculadas a la lechuga se ha disparado a niveles récord, Tercero ha terminado su relación con todas las verduras de hoja verde. “Fui al supermercado ayer y me quedé mirando todas las lechugas en los envases de bisagra. Nadie las había tocado”, dijo Tercero. “En este momento evito comprar todo eso en el supermercado”. Los funcionarios de salud federales han confirmado más de 4 mil 100 casos de ciclosporiasis en 41 estados, y muchas personas han enfermado con cólicos estomacales y diarrea severa. Las autoridades señalaron que habían vinculado algunos de los casos con lechuga iceberg cultivada en México y servida en algunos locales de Taco Bell. Esto llevó a Taylor Farms, el mayor proveedor de productos agrícolas del país, a retirar voluntariamente del mercado la lechuga enviada a 27 estados.

Nada de eso ha tranquilizado al país, que atraviesa el llamado “Gran Pánico de la Lechuga”. Las enfermedades y la incertidumbre han provocado que muchos consumidores dejen los envases de espinaca cruda, rúcula y lechuga romana en los estantes de los supermercados, además de evitar las verduras de hoja verde en restaurantes. “Nuestras ventas de lechuga probablemente han bajado alrededor de un 10 u 11 por ciento”, dijo Stew Leonard Jr., presidente y director ejecutivo de Stew Leonard’s, una cadena de supermercados con sucursales en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Señaló que la cadena familiar no recibe lechuga de Taylor Farms y agregó que toda su lechuga proviene de Canadá y California. “Definitivamente podemos ver que hay un porcentaje de clientes que dice: ‘No voy a comprar lechuga en este momento, y punto’”, dijo. “Escuchan las noticias y, para ellos, la lechuga es prácticamente radiactiva”. Las visitas a cadenas de restaurantes enfocadas en ensaladas como Sweetgreen, Chopt, Chipotle, Cava y Panera Bread se desplomaron la semana pasada, según Placer.ai, empresa que rastrea la afluencia de clientes en tiendas minoristas y restaurantes. Desde mediados de julio, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) comenzaron a emitir avisos sobre un creciente brote de ciclosporiasis, las acciones de Sweetgreen, Chipotle y Cava han caído hasta un 24 por ciento.

Sweetgreen, Cava y Panera Bread no respondieron a las solicitudes de comentarios. Taco Bell, que fue la primera cadena en declarar públicamente que había eliminado la lechuga y otros ingredientes de sus restaurantes en Michigan este mes, ha sido la más afectada. Las visitas a sus restaurantes cayeron casi 19 por ciento respecto al promedio del año, según Placer.ai. Las acciones de su empresa matriz, Yum Brands, han disminuido 9 por ciento desde mediados de julio. En un intento por animar a sus clientes a regresar, esta semana Taco Bell publicó en redes sociales que había retirado toda la lechuga de Taylor Farms de sus restaurantes. En una publicación de LinkedIn, el director ejecutivo de la cadena, Sean Tresvant, añadió que Taco Bell continuaría “siendo transparente sobre lo que sabemos y lo que haremos a continuación”. Otras cadenas de restaurantes también intentan asegurar a los consumidores que su lechuga es segura. “En los restaurantes Chipotle no se sirve lechuga iceberg rallada”, dijo la empresa en un comunicado por correo electrónico. “Nuestra lechuga romana y la mezcla de ensalada Supergreens no provienen de México y, en este momento, no creemos que nuestros ingredientes estén asociados con este brote”. De manera similar, Chopt dijo que no sirve lechuga iceberg en sus restaurantes. “No compramos lechuga prerallada ni preenvasada. La preparamos y cortamos a mano”, dijo la empresa en un comunicado por correo electrónico. “La lechuga que sí servimos proviene de Estados Unidos, no de México”. Para el martes, partes de ese mensaje aparecían en el sitio web de la compañía. Pero la confianza del público en el sistema alimentario ha sido duramente golpeada por el brote de ciclosporiasis.

Parte de ese escepticismo fue alimentado por un aviso de retiro del mercado de algunos productos de lechuga emitido por Taylor Farms a finales de la semana pasada en 27 estados. El aviso no incluía los nombres completos de los minoristas ni de los distribuidores de alimentos que enviaron la lechuga a restaurantes de todo el país. En su lugar, utilizó códigos como SY, MKTSD y SUB, lo que obligó a los consumidores a intentar identificar por su cuenta la lechuga contaminada. “¿Qué son estos códigos? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan incoherente?” , cuestionó Thomas Gremillion, director de política alimentaria de la organización sin fines de lucro Consumer Federation of America, sobre el aviso de retiro. Según las pautas actuales de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), no se exige a los productores nombrar públicamente a los distribuidores de los productos retirados del mercado. Después de que la FDA anunció el sábado que una muestra de lechuga iceberg de Taylor Farms proveniente de México había dado positivo por Cyclospora durante una “vigilancia focalizada de importaciones”, la agencia dio marcha atrás con esa prueba al día siguiente y concluyó que el resultado era un falso positivo. Taylor Farms aseguró en redes sociales que la “FDA se disculpó con nosotros” y añadió que la agencia “no ha identificado ni un solo resultado positivo en las pruebas de productos para Cyclospora”. Posteriormente, la FDA negó haberse disculpado con Taylor Farms. “Entonces, ¿esa prueba significó que Taylor Farms está bien?”, preguntó Leonard, quien señaló que recomienda a los clientes limitarse a verduras de hoja verde cultivadas en invernaderos.

No, respondió la FDA en una publicación en redes sociales. “Para aclarar, esta muestra de laboratorio con un falso positivo NO cambia la base de la investigación en curso de la FDA sobre el brote, ni los datos epidemiológicos que respaldan el actual retiro voluntario del mercado por parte de Taylor Farms”, escribió la agencia. Los mensajes contradictorios de los principales reguladores de México y Estados Unidos generaron más incertidumbre. Mientras que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., insistió en que el brote estaba “bajo control” y que se había identificado su origen, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, señaló que no existía evidencia de que el brote se hubiera originado en el país. Desconfiados de los mensajes contradictorios y los cambios de postura, algunos propietarios de restaurantes pequeños prefirieron no correr riesgos. La semana pasada, el Lee’s Crossroads Cafe, en Arapahoe, Nebraska, retiró la lechuga de su barra de ensaladas. “Lo que escuchaba de los clientes era puro terror”, dijo Eric Lee, dueño de la cafetería ubicada en una comunidad rural del sur de Nebraska de unas mil personas. “Atiendo a una población muy vulnerable, de edad avanzada y con el sistema inmunitario comprometido”. La semana pasada, Jalil Burbara Handal, propietario de Jalibaba Mediterranean Cuisine and Bakery, un camión de comida en West Jefferson, Carolina del Norte, retiró la ensalada del menú y tiró a la basura unos 60 dólares en verduras de hoja verde que había recibido de su proveedor. “Estoy poniendo verduras cocidas en los tazones, en lugar de lechuga”, dijo. Esta semana publicó en redes sociales que la mezcla de verduras de hoja verde había regresado después de que pudo abastecerse de una granja local que utiliza hidroponía y acuaponía para cultivar sus productos.