Aplastan intento de los demócratas de frenar la campaña militar de Trump contra Venezuela

Los legisladores rechazaron el intento de los demócratas de la Cámara de Representantes de frenar la presión del presidente Trump sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro con un par de votaciones de poderes de guerra el miércoles, lo que marca una victoria para la cruzada del presidente contra el régimen narcoterrorista.

La Cámara de Representantes rechazó dos resoluciones separadas sobre poderes de guerra para bloquear acciones militares adicionales sin la aprobación explícita del Congreso: una destinada a retirar las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto con las fuerzas venezolanas, y otra que insistía en que cualquier nueva ofensiva terrestre debe ser aprobada primero por el Congreso.

Los votos indican que la Cámara liderada por el Partido Republicano no impondrá frenos legislativos a Trump, un día después de que el presidente declarara al gobierno de Caracas una “organización terrorista extranjera” y anunciara un “bloqueo total y completo” de las importaciones y exportaciones de petróleo.

Según la legislación estadounidense, el Congreso puede utilizar la Ley de Poderes de Guerra para controlar el poder unilateral del presidente de comprometer al país en un conflicto estadounidense sin el consentimiento del poder legislativo, ya que la Constitución establece que sólo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra.

El proyecto de ley derrotado por el representante Gregory Meeks (demócrata por Nueva York) habría retirado a las tropas estadounidenses de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por el presidente en el hemisferio occidental sin la autorización de los legisladores. Fracasó por 210 votos a favor y 216 en contra, con dos republicanos votando junto a los demócratas.

El proyecto de ley del representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), que habría prohibido al ejército estadounidense realizar ataques dentro o contra Venezuela, fracasó por 211 votos a 213 a pesar de que tres republicanos lo apoyaron.

Trump dijo el martes que hizo la designación terrorista y emitió el bloqueo porque “Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo” en una publicación de Truth Social.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, añadió Trump. “Seguirá creciendo, y la conmoción que sentirán será como nunca antes”.

Las últimas medidas de Trump se producen después de que el ejército estadounidense matara a 95 narcoterroristas que traficaban drogas en aguas exteriores de Venezuela en más de dos docenas de ataques desde septiembre, y mientras 11 buques de guerra estadounidenses y 15.000 soldados están desplegados en la región.

Aunque la justificación inicial del gobierno se centró en la necesidad de combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela y evitar que las bandas criminales ingresen a Estados Unidos, Trump recientemente se ha vuelto más explícito sobre su búsqueda de un cambio de régimen.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse a sí mismos, al narcoterrorista, al tráfico de personas, al asesinato y al secuestro”, dijo Trump en su publicación en Truth Social explicando sus últimas acciones.

El miércoles, Trump volvió a insistir en el petróleo como motivo del bloqueo.

“Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Tenemos mucho petróleo allí. Como saben, echaron a nuestras empresas, y queremos recuperarlo”, declaró Trump a los periodistas.

Pero algunos de los aliados de Trump en el asunto dicen que se necesita más presión militar y económica para expulsar al dictador que robó las últimas dos elecciones presidenciales venezolanas y encabeza el estado narcoterrorista.

“Va a estar ahí hasta que alguien lo saque. Están presionando a todos los puntos de presión, pero [Maduro no se irá] hasta que haya un poco de conmoción y pavor”, dijo a The Post una fuente cercana a la Casa Blanca con conocimiento de Venezuela.

El bloqueo anunciado el martes por la noche representa el siguiente paso en esa búsqueda —recortar los recursos de Maduro— pero la persona no cree que sea suficiente para obligarlo a dimitir.

El bloqueo total de los petroleros venezolanos sancionados que entran o salen de sus puertos ya podría ser considerado por algunos como un acto de guerra bajo el derecho internacional.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair que el objetivo inicial del presidente era “seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se rinda”.

“Hay gente mucho más inteligente que yo que dice que lo hará”, dijo, según el informe del martes.

Aun así, señaló que la Casa Blanca entendió que si el presidente decidía llevar a cabo ataques en territorio venezolano —como ha dicho repetidamente que sucedería “pronto”— necesitaría obtener el apoyo de los legisladores.

“Si él autorizara alguna actividad en tierra, entonces sería una guerra, entonces [necesitaríamos] al Congreso”, dijo Wiles a Vanity Fair.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), defendió el miércoles las acciones de Trump en Venezuela, diciendo que el presidente tiene derecho a actuar para proteger los intereses estadounidenses.

“Es ciertamente apropiado”, declaró el republicano de Luisiana a la prensa. “Es necesario para proteger a Estados Unidos y nuestros intereses”.