Arrestan a un alborotador francés de extrema izquierda por el incendio que arrasó un ayuntamiento histórico

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    Arrestan a un alborotador francés de extrema izquierda por el incendio que arrasó un ayuntamiento histórico
    El sospechoso de 34 años, conocido por la policía por actos de violencia contra funcionarios públicos y que actualmente figura en la lista de vigilancia de seguridad nacional de Francia, es sospechoso de haber provocado el incendio que arrasó el emblemático edificio del siglo XIX en la ciudad de Limoges. EFE

La policía lo describió como un “militante de ultraizquierda” que supuestamente pertenece a un grupo radical de izquierda violento

Según las autoridades, un militante de “ultraizquierda” que ya figuraba en una lista de vigilancia de seguridad ha sido arrestado por el devastador incendio que arrasó un ayuntamiento de 140 años de antigüedad durante los disturbios que se están produciendo en toda Francia.

El sospechoso de 34 años, conocido por la policía por actos de violencia contra funcionarios públicos y que actualmente figura en la lista de vigilancia de seguridad nacional de Francia, es sospechoso de haber provocado el incendio que arrasó el emblemático edificio del siglo XIX en la ciudad de Limoges, en el suroeste del país, durante los disturbios del sábado, según informaron los medios franceses.

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Fue arrestado el martes por la mañana en Val d’Issoire, a unos 50 kilómetros de Limoges, según informaron los medios franceses.

La policía lo describió como un “militante de ultraizquierda” que supuestamente pertenece a un grupo radical de izquierda violento.

Es el “principal sospechoso” del devastador ataque incendiario del sábado, en el que la torre del reloj y el tejado del ayuntamiento se incendiaron antes de derrumbarse.

Según el alcalde de Limoges, Guillaume Guerin, el edificio catalogado como patrimonio histórico necesita ahora una reconstrucción completa al estilo de Notre Dame, y ha amenazado con dimitir si el gobierno francés no financia la reconstrucción.

Casi 150 personas arrestadas durante las protestas a nivel nacional del fin de semana ya han sido condenadas a prisión por violencia o daños a la propiedad, según anunciaron las autoridades el martes.

El lunes se impusieron toques de queda en algunas ciudades y pueblos franceses, ante el temor de que se repita la violencia el próximo sábado.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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