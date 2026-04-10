Artemis II: Cápsula de Orión se separa del módulo para iniciar su caída libre y ameriza en el Pacífico

La cápsula con los cuatro astronautas de la misión Artemis II que orbitó la Luna se desprendió este viernes del módulo de servicio de Orión, unos 37 minutos antes del amerizaje previsto frente a la costa de San Diego, California, para dar inicio en breve a su caída en libre cuando atraviese la atmósfera terrestre. En punto de las 18:07 horas de México, la cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre. Después de una exitosa misión lunar de diez días, que no alunizó, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen tienen previsto zambullirse en el Pacífico a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (18:07 horas del tiempo de la Ciudad de México) en un área estimada de dos mil millas náuticas (tres mil 704 kilómetros).

¿QUÉ PASARÁ CUANDO ENTRE A LA ATMÓSFERA? La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio afronta ahora una de las mayores pruebas, la del escudo térmico para proteger a la tripulación de las altas temperaturas que produce la fricción de la nave cuando entre en la atmósfera terrestre, cuando puede alcanzar temperaturas estimadas inicialmente en unos dos mil 760 grados centígrados y posteriormente ajustadas por la NASA a cerca de mil 650 centígrados. La nave será atraída por la gravedad de la Tierra en una trayectoria de retorno libre en la que los astronautas sentirán que su peso se multiplica por cuatro.

Al entrar en la atmósfera terrestre alcanzarán una velocidad de casi 40 mil kilómetros por hora, desacelerando a una tasa de hasta cuatro veces la fuerza de gravedad. De salir todo como lo planeado, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después del amerizaje. Posteriormente, un equipo de rescate les trasladará en avión al USS John P. Murtha para ser sometidos a evaluaciones médicas antes de subir a una aeronave con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

¿DÓNDE VER EL AMERIZAJE DE ARTEMIS II? La NASA preparó una transmisión espacial a través de su cuenta oficial en YouTube para que aquellos interesados, fanáticos, experto y curiosos puedan atestiguar el regreso de los cuatro astronautas a la Tierra. La programación original y en directo está disponible en la plataforma de streaming gratuita de la agencia, NASA+. También se puede acceder a la programación a través de la aplicación de la NASA, servicios de streaming de terceros y redes sociales.

Los astronautas de la NASA se convierten en los primeros seres humanos que han viajado más lejos tras alcanzar una distancia récord de la Tierra de aproximadamente 402 mil kilómetros, superando en unos seis mil 500 kilómetros el récord anterior que ostentaba la tripulación del Apolo 13 desde hacía 56 años.

AMERIZAJE DE ARTEMIS I FUE EXITOSO El retorno en 2022 de la misión precedente, Artemis I, que no fue tripulada, fue calificado como exitoso, aunque la cápsula Orión presentó un desgaste inesperado en su escudo térmico durante la reentrada. Durante la caída de entonces se desprendieron fragmentos más grandes de lo previsto, pero aun así, protegió adecuadamente la nave y, según la NASA, no habría representado un riesgo para una tripulación. Con Artemis II, la NASA busca allanar el camino para una presencia permanente en la Luna como parte de un programa que prevé alunizar el 2028 dos veces y orbitar la Tierra en 2027, mientras avanza en el proyecto de construir una base en ese satélite natural. (Con información de EFE)

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