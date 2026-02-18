Arteterapia entre las ruinas de Gaza, una artista busca crear un refugio creativo para niñas

GAZA- La artista visual Maisa Yusef continúa su trabajo entre los escombros de su estudio del centro de Gaza, destruido por los ataques aéreos israelíes, donde lleva a cabo talleres de arteterapia y dibujo para ofrecer un espacio de expresión seguro a las niñas de la Franja.

Alrededor de una veintena de niñas se reúne alrededor de las témperas, lápices y rotuladores de colores que Yusef dispone para su uso en el taller. Tras elegir los materiales, buscan superficies de apoyo entre los escombros para dibujar y pintar, bien abrigadas puesto que parte de la sala continúa a la intemperie.

TE PUEDE INTERESAR: Compromete Trump 5 mil mdd para la reconstrucción de Gaza

“Cuando comencé a dibujar y a sostener los colores, sentí que estaba en un mundo diferente al nuestro”, dice a EFE Zeina Zandah, de 12 años, una de sus ‘alumnas’.

“(Antes) solía dibujar cosas que no eran bonitas, tenía miedo y me sentía fuera de lugar. Pero luego comencé a dibujar cosas hermosas, pájaros y otras aves, y sentí que estaba en un lugar verde lleno de mariposas y cosas bellas”, añade la niña.

El taller de Maisa, explica, le ayudó a volver a sentir alegría tras meses de miedo y dificultades en los que su familia sufrió varios desplazamientos. Retos a los que se sumaron las muertes de su tío y de varias de sus amigas, algunas de las más de 71.500 víctimas mortales de los últimos dos años.

COLOR ENTRE ESCOMBROS

Las tres paredes que permanecen en pie tras los bombardeos israelíes en Deir al Balah (centro de Gaza) están cubiertas de murales a todo color, entre los que destacan cientos de corazones en tonos pastel que rodean los nombres de las niñas y representan las hojas de un árbol dibujado sobre una bandera palestina.