Asedia sarampión a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años en CDMX

/ 6 febrero 2026
    En la CDMX el brote de sarampión comenzó en agosto de 2025, cuando se confirmaron los primeros cinco contagios. Desde entonces y hasta la fecha, la Capital suma 158 contagios. REFORMA

La Capital pasó de tener 3 casos confirmados en la primera semana del año a 112 reportados ayer, según datos de la Secretaría de Salud (SSa) federal

La población adulta joven, de entre 20 y 40 años de edad, es la que presenta la mayor cantidad de contagios de sarampión en la Ciudad de México.

Esto, explicó la titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), Nadine Gasman, podría deberse a que es también este grupo etario el que tiene la menor inmunidad, ya sea porque no se vacunó o porque no completó su esquema.

“De acuerdo a los estudios serológicos, el grupo que tiene la menor inmunidad es entre los 20 y los 40 años. Por eso estamos haciendo tanto énfasis en vacunar a estas personas, porque son los que tienen menos probabilidad de tener inmunidad”, explicó.

El crecimiento en los casos coincide con la activación de una alerta epidemiológica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la región de las Américas.

De las personas que dieron positivo, el 80 por ciento carecía de vacunación, detalló Gasman.

“Tiene que ver con que en diciembre la gente va y viene, los apapachos, la cercanía”.

“En general, con excepción de un grupo de personas que vivían en una vecindad, los casos han sido aislados y eso nos habla de que tenemos inmunidad, de la importancia de la vacunación”, destacó la funcionaria.

Explicó que aunque el virus esté circulando, si en la Ciudad se logra tener a un 95 por ciento de la población vacunada, los casos de sarampión se reducirán.

Ante esto, Gasman remarcó que la campaña de inmunización se intensificó desde ayer para dar cobertura a infancias, adolescentes y adultos de hasta 50 años de edad.

Para ello, se extendieron módulos itinerantes a redes de movilidad masiva, que tendrán horarios extendidos a partir de la siguiente semana.

“Siempre pensamos que las vacunas son para los niños, que el sarampión es una enfermedad de los niños y sí, así era. Y por eso, pues los que somos mayores, tenemos inmunidad”.

“Pero esta generación que vivió cuando ya no había sarampión y no se vacunó o no completó sus esquemas de vacunación, son los que tienen que vacunarse hoy”, enfatizó.

Autoridades señalaron que han sido aplicadas 800 mil vacunas desde agosto y que cuentan con disponibilidad de 300 mil, con oportunidad de solicitar más, de ser necesario, al Gobierno federal.

ASÍ LO DIJO

Nadine Gasman, titular de Sedesa: “El grupo que tiene la menor inmunidad (ante el sarampión) es entre los 20 y los 40 años. Por eso estamos haciendo tanto énfasis en vacunar a estas personas”.

