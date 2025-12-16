Asegura la policía australiana que los terroristas de Bondi Beach tenían bombas caseras y banderas de ISIS en su auto

Los terroristas de Bondi Beach que asesinaron a 15 personas en el peor tiroteo masivo en décadas en Australia tenían bombas y banderas caseras de ISIS escondidas en su auto, reveló la policía.

Los sospechosos, padre e hijo, Sajid y Naveed Akram, atacaron a la comunidad judía que celebraba Hanukkah el domingo en “un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico”, dijo el comisionado de la policía federal de Australia, Krissy Barrett.

TE PUEDE INTERESAR: Revela Gobierno de Trump la muerte de ocho narcoterroristas en los últimos ataques en el Pacífico Oriental

Los investigadores encontraron dispositivos explosivos improvisados (IED) y al menos dos banderas negras de ISIS en un automóvil en la escena registrada a nombre del joven Akram.

Ambos hombres habían viajado apenas unas semanas antes a zonas de Filipinas donde se sabe que operan redes vinculadas al Estado Islámico, apenas unas semanas antes de la masacre, confirmó también la policía.

La Oficina de Inmigración de Filipinas confirmó que la pareja había viajado allí del 1 al 28 de noviembre. Sin embargo, no estaba claro de inmediato si recibieron capacitación mientras estuvieron allí.

Aún así, el comisario de policía subrayó que “los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico, presuntamente cometido por un padre y un hijo”.

“Estas son las supuestas acciones de quienes se han alineado con una organización terrorista, no con una religión”.

A pesar de esto —y del hecho de que el terrorista más joven había estado previamente en el radar por vínculos con terroristas conocidos— el Primer Ministro Anthony Albanese minimizó los vínculos , afirmando que no había evidencia de que los asesinos fueran parte de una célula terrorista organizada.

“La información clara que tenemos en este momento es que no hay evidencia de colusión, no hay evidencia de que estas personas formaran parte de una célula. Claramente, estaban motivados por esta ideología extremista”, declaró Albanese a la cadena australiana ABC.

“Es posible que salga a la luz más información, pero parece que estos dos actuaron solos, impulsados por esta ideología maligna”.

Confirmó que el joven Akram había sido investigado por la agencia de espionaje de Australia, ASIO, en 2019, pero “no estaba en una lista de vigilancia” cuando desató la masacre con su padre.

“Lo investigaron por sus vínculos con dos personas que posteriormente fueron encarceladas. ASIO investiga y entrevista a cualquier persona relacionada de cualquier manera, incluyendo familiares y otras personas”, dijo Albanese.

“Determinaron que no había evidencia de que esta persona planeara, considerara o promoviera algún acto violento o cualquier acto que pudiera considerarse antisemita dirigido contra la comunidad judía, que fue lo que ocurrió”.

Los detalles surgieron después de que la pareja disparó contra cientos de personas durante una matanza de 10 minutos en una celebración de Hanukkah en la famosa playa.