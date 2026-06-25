Así buscan rescatistas en Venezuela a personas atrapadas tras los dos sismos que dejaron 188 muertos y 1,520 heridos (Fotogalería)

CARACAS- Los venezolanos buscaban sobrevivientes el jueves bajo edificios colapsados, y los equipos de rescate acudían rápidamente hacia las zonas del norte sacudidas por dos potentes terremotos consecutivos que, según autoridades, provocaron la muerte de al menos 188 personas y dejaron a más de 200 atrapadas. Se teme que el número de víctimas mortales sea mucho mayor. Los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el miércoles por la noche, se encuentran entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo y pudieron sentirse en toda la región. Unas 1,500 personas resultaron heridas y se reportó que miles estaban desaparecidas en todo el país. La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, la capital, registró algunos de los daños y víctimas más graves, según las autoridades.

Se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros (1,050 millas) de Caracas, donde el principal aeropuerto del país resultó dañado y fue cerrado. En ciudades de todo el norte de Venezuela, residentes aterrorizados salieron en masa a las calles y muchos caminaban entre los escombros buscando a los desaparecidos. Las transmisiones de televisión mostraron imágenes de rescatistas usando herramientas eléctricas para abrirse paso entre montones de escombros.

En La Guaira, el maestro jubilado Juan Alberto Mendaño trepó entre los restos y pasó junto a un cadáver cuando vio a una mujer que estaba atrapada y hacía señas con la mano pidiendo ayuda.

“Dios quiera que la rescaten pronto”, dijo Mendaño. “Escuchando el grito y no podíamos hacer nada”. En otro complejo de apartamentos dañado, los residentes gritaban los nombres de personas desaparecidas: “¡Mirna! ¡Marquitos!”

Las ofertas de ayuda llegaron de países de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, que a comienzos de año capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una sorpresiva operación militar.

El desastre natural supone un gran desafío para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura de Maduro. Venezuela enfrenta desorden económico desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez. VENEZUELA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE ALERTA DE TERREMOTOS Venezuela no dispone en la actualidad de un sistema de alerta sísmico y el organismo encargado de registrar los terremotos, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis), solo dispone de una red de estaciones sismológicas para registrar los movimientos telúricos luego de que ocurren.

Pese a no disponer de ese sistema, algunos venezolanos como Pericles Sánchez, un escritor de 39 años, logró recibir un alerta previo gracias a que Google lo envió a los teléfonos Android. “Nos dio tiempo de salir. No fue sino que hasta que estábamos ya afuera que lo empezamos a sentir”, relató Sánchez a The Associated Press en una comunicación por WhatsApp. DOS FUERTES SISMOS CONMOCIONAN A VECINOS DE CARACAS Durante los sismos, la gente evacuó edificios que oscilaban en Caracas, muchos visiblemente conmocionados al ver muros derrumbados que dejaban ver los muebles desde la calle. Columnas de polvo se elevaron en dos barrios típicamente concurridos de la capital.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el primer terremoto, con una magnitud de 7.2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros (unos 14 millas). Apenas un minuto después , el USGS reportó un segundo terremoto de magnitud 7.5, con una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas) y un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, instó a la gente a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían dañar aún más las estructuras, y muchas personas permanecieron en las calles durante horas, algunas sentadas en el suelo abrazando a sus mascotas mientras el polvo se acumulaba a su alrededor. En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche apiñadas alrededor de parques, estacionamientos y otros espacios abiertos. Las autoridades advirtieron que no regresen a las casas con daños estructurales.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima”, dijo María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años. “ Pasamos frío mi mamá, mi hija y yo. No pegamos un ojo; pero no quería pasar la noche solas en casa después de ese terrible temblor”.

“Terrible, lloramos, gritamos, afortunadamente estamos vivas”, acotó. Díaz y su familia acudieron a la plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, y los terremotos dañaron y obligaron a cerrar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal del país, dijo Rodríguez. En Caracas se suspendieron los servicios de metro y de gas natural, dijo. Las clases también se cancelarán durante varios días, y el Ministerio de Educación dijo que algunos edificios escolares se usarían como refugios y centros de donación.

En la mañana del jueves, decenas de personas lidiaban con la falta de señal de celular en partes de Venezuela mientras recurrían a las redes sociales para localizar a familiares desaparecidos. EQUIPOS DE RESCATE SE DIRIGEN ALA REGIÓN COSTERA, GRAVEMENTE DAÑADA El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio el jueves cifras actualizadas sobre el número de muertos, atrapados y heridos por los sismos.

Rodríguez dijo que las autoridades estaban trasladando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, que describió como una “zona de desastre”.

“Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar”, indicó Rodríguez. Imágenes en la televisora estatal mostraron a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, que recibían ayuda para salir de entre los escombros en La Guaira.

Rodríguez pidió a las empresas que pusieran a disposición equipo pesado de construcción para las operaciones de rescate, y añadió que equipos de búsqueda y rescate certificados por las Naciones Unidas se dirigían a Venezuela para ayudar.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición entre las placas sudamericana y del Caribe hace que los terremotos de gran intensidad sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) dijo que el primer terremoto, con una magnitud de 7,2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros (unas 14 millas). Apenas un minuto después, el USGS reportó un segundo terremoto de magnitud 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas) y un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

Los funcionarios instaron a la gente a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar más daños. RESIDENTES DE VENEZUELA, CONMOCIONADOS POR DOS FUERTES SISMOS Durante los sismos, la gente evacuó edificios que se sacudían. Muchas personas estaban visiblemente conmocionadas el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando.

En La Guaira, Cristian Carreño miraba su edificio de apartamentos calcinado, inclinado de forma precaria hacia un lado.

Dijo que él lo perdió todo y que aún había gente adentro que quizás no pudo salir. Definió la situación como devastadora.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, dijo que estaba desesperada porque su hijo de 8 años estaba desaparecido. Delgado preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido, y señaló que eran los vecinos quienes estaban excavando entre los escombros.

Las autoridades advirtieron que no regresen a las casas con daños estructurales. En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche apiñadas alrededor de parques, estacionamientos y otros espacios abiertos. “Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima”, dijo María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años. “Pasamos frío. Mi mamá, mi hija y yo no pegamos un ojo, pero no queríamos pasar la noche solas en casa”.

Varias partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, dijo Rodríguez. En Caracas se suspendieron los servicios de metro y se cortó el gas natural, señaló. Las clases también se cancelarán durante varios días, y el Ministerio de Educación dijo que algunos edificios escolares se usarían como refugios y centros de donación. Las familias comenzaron a publicar volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otras compartían listas manuscritas de nombres mientras buscaban a quienes seguían sin ser localizados. Los venezolanos que viven en el extranjero tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares.

La misión de derechos humanos de la ONU en Venezuela pidió al gobierno que levante las restricciones locales sobre las redes sociales para que la gente pueda tener acceso más oportuno a información potencialmente vital. En agosto de 2024, Maduro ordenó bloquear X en un intento de suprimir el intercambio de información entre quienes rechazaban su proclamación de victoria en las elecciones presidenciales de julio. VARIOS GOBIERNOS OFRECEN ASISTENCIA Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Dijo que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados por los terremotos, y que había dado instrucciones a los ministros de Economía y Finanzas de que supervisaran la iniciativa. LAS OFERTAS DE AYUDA LLEGARON DE PAÍSES DE TODO EL MUNDO El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos “despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria a Venezuela”. “Tendremos toda una respuesta del gobierno”, dijo Rubio el jueves en Baréin. “Será grande. Será rápida. Será eficaz”.

Añadió que una de las pistas del aeropuerto internacional de Caracas se había agrietado en los terremotos, lo que complicaba aterrizar allí. Rodríguez, quien se convirtió en presidenta encargada después de que una operación militar estadounidense capturara a su predecesor, Nicolás Maduro, y lo llevara a Estados Unidos para ser juzgado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo más tarde en una publicación en X que habló con Rubio por teléfono, pero no compartió detalles. También expresó su agradecimiento a los líderes de varias naciones que han enviado mensajes de apoyo y ofrecimientos de ayuda. Ecuador ordenó la entrega de ayuda humanitaria, y Rodríguez dijo que Qatar, México y El Salvador ya habían enviado personal de rescate. “Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, escribió en una publicación en X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes diametralmente opuesto al gobierno de Venezuela. “LOS TOPOS” MEXICANOS COLABORAN EN TAREAS DE RESCATE El reconocido equipo de rescate mexicano conocido como “Los Topos” anunció que enviará una brigada de al menos seis personas a Venezuela en las próximas horas para colaborar en las labores de rescate.

Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de Los Topos de Tlatelolco A.C., declaró a AP que tienen previsto viajar a Venezuela en un vuelo comercial. ONU Y UNIÓN EUROPEA ORGANIZAN ASISTENCIA El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que las Naciones Unidas están “evaluando con urgencia” qué asistencia se necesita en Venezuela. En un comunicado, Fletcher indicó que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU está coordinando el rápido despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate. Fletcher recordó que, antes de los terremotos, cerca de ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban asistencia humanitaria y advirtió que “este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes”. También informó que el jueves por la mañana habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que mantiene contacto permanente con el equipo humanitario de la ONU en el país, encabezado por Gianluca Rampolla.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció por su lado que se coordina la respuesta europea a los sismos a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Von der Leyen señaló que España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos están enviando equipos de búsqueda y rescate. Agregó que la Unión Europea está preparada para ofrecer más ayuda, incluida asistencia médica. COLOMBIA ENVIARÁ MÁS DE 60 SOCORRISTAS Y PERROS ENTRENADOS Colombia enviará el jueves a Caracas dos helicópteros que transportarán un grupo élite de más de 60 socorristas, caninos entrenados en rescate y equipos para la búsqueda de personas en espacios confinados y edificios colapsados, informó Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ante la restricción de vuelos comerciales, Colombia coordina un permiso especial para el aterrizaje de los helicópteros con la ayuda. Pava indicó que inicialmente estarán en Caracas y luego se desplazarán a otros lugares según la asignación de los organismos de respuesta en Venezuela. La Cancillería indicó que la sede del Consulado colombiano en Caracas permanece cerrada por afectaciones en su estructura, por lo que evaluará las condiciones para definir si la abre próximamente con el fin de atender connacionales ONG REPARTE AYUDA La organización no gubernamental World Central Kitchen anunció que se está movilizando para distribuir comidas calientes a las familias afectadas y a los equipos de rescate lo antes posible.

La organización indicó que trabaja junto a socios locales en Venezuela para coordinar la respuesta humanitaria y atender las necesidades más urgentes de la población. En un comunicado, recordó que ya había participado en otras operaciones de ayuda en el país con motivo de otros desastres. HABITANTES DE LA GAUAIRA BUSCAN A SUS VECINOS ENTRE LOS ESCOMBROS Los vecinos de La Guaira, al norte de Caracas, se lanzaron a buscar por su cuenta a las personas atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados. El profesor jubilado Juan Alberto Mendaño trepó por una pila de escombros tras ver cómo la mano de una mujer atrapada se movía bajo los cascotes de ladrillos y piedras.

“No sé cómo explicarle..llegamos anoche mismo y anoche escuchando el grito no podíamos hacer nada; esperamos a que amaneciera; amaneció y aquí estamos. Ya llegó un familiar de la chica y Dios quiera que la rescaten lo más rápido posible”, dijo Mendaño a AP. La Guaira es uno de los estados más afectados por los sismos. OPOSITOR EDMUNDO GONZÁLEZ PIDE AYUDA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL El opositor venezolano Edmundo González pidió a la comunidad internacional ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela. “Hago un llamado a los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras. Por favor, acompañemos a nuestro pueblo en estas horas”, dijo González, exiliado en España, en sus redes sociales.