Ataque con arma blanca y químicos deja al menos 15 heridos en una fábrica de Japón

Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de Mishima , señaló a la agencia AFP que inicialmente 14 personas fueron trasladadas por los servicios de emergencia, cifra que posteriormente se elevó a 15. De acuerdo con el funcionario, la llamada de auxilio se recibió alrededor de las 16:30 hora local (07:30 GMT).

Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes durante un ataque con arma blanca registrado en una fábrica de caucho en la ciudad de Mishima, ubicada en la prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón. Durante la agresión también se roció un líquido no identificado, informaron autoridades locales de emergencia.

PRIMEROS REPORTES ALERTARON SOBRE 8 PERSONAS APUÑALADAS EN FÁBRICA DE JAPÓN

Los servicios de emergencia informaron que la alerta provenía de una fábrica de caucho cercana, donde se reportó que ocho personas habían sido apuñaladas y que el agresor habría utilizado un “líquido en aerosol”.

El departamento de bomberos indicó a The Associated Press que cinco de las víctimas apuñaladas se encontraban en estado grave. Además, otras siete personas habrían resultado afectadas por lejía que fue rociada durante el ataque.

Testigos y reportes de prensa señalaron que el agresor portaba una máscara similar a las de gas y un cuchillo tipo supervivencia. El diario japonés Asahi citó a investigadores que confirmaron que el hombre llevaba “lo que parecía ser una máscara de gas” al momento de la agresión.

REPORTAN DETENCIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR DE TRABAJADORES EN FÁBRICA DE JAPÓN

La policía de la prefectura de Shizuoka informó que un hombre de 38 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, sin ofrecer por el momento mayores detalles sobre su identidad o posibles motivaciones.

Medios locales, incluida la emisora pública NHK, reportaron que la policía actuó en el lugar y aseguró la zona mientras se realizaban los trabajos de emergencia y la investigación correspondiente.

QUÉ SE SABE SOBRE LA FÁBRICA EN LA QUE OCURRIÓ UN ATAQUE CON ARMA BLANCA Y QUÍMICOS EN JAPÓN

El incidente se registró en la planta de caucho de Yokohama Rubber en Mishima, una instalación relevante para la producción de neumáticos, incluida la fabricación de neumáticos de carreras de la serie Super Fórmula.

La planta es reconocida por su enfoque en la sostenibilidad, al utilizar una alta proporción de materiales sostenibles y energía renovable, y opera bajo un sistema de gestión ambiental certificado con ISO 14001.

Hasta el momento, Yokohama Rubber no ha emitido un pronunciamiento público sobre los hechos, según reportes de prensa.

AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVO TRAS ATAQUE EN FÁBRICA DE JAPÓN

Las autoridades locales pidieron a la población evitar la zona, mientras equipos médicos, bomberos y personal policial realizaron el traslado de heridos, la inspección del inmueble y el levantamiento de indicios.

No se ha confirmado oficialmente la naturaleza del líquido rociado durante el ataque ni el estado clínico actualizado de todas las víctimas.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar las causas del ataque y reconstruir los hechos registrados en la fábrica de Mishima, Japón.