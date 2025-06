Ataque ucraniano a gran escala contra bases aéreas en Rusia

Por Maria Varenikova, Anastasia Kuznietsova and Nataliya Vasilyeva

El ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que aviones no tripulados ucranianos atacaron aeródromos en cinco regiones y que varias aeronaves se incendiaron.

Ucrania lanzó el domingo uno de sus ataques más amplios de la guerra contra bases aéreas dentro de Rusia, una operación coordinada que tuvo como objetivo zonas desde el este de Siberia hasta la frontera occidental rusa y que dejó varios aviones rusos en llamas.

Los ataques ucranianos con aviones no tripulados contra aeródromos rusos se produjeron en cuanto Kiev sufría su propio golpe el domingo, cuando Rusia atacó una base de entrenamiento militar ucraniana y mató al menos a 12 soldados.

La violencia del día demostró que los combates entre los dos adversarios solo iban en aumento, incluso cuando se esperaba que se sentaran el lunes en Estambul para otra ronda de negociaciones sobre el alto al fuego. Las fuerzas rusas han acelerado el ritmo de sus avances en Ucrania y han bombardeado ciudades ucranianas, mientras los dirigentes ucranianos acusan a Rusia de ganar tiempo en las conversaciones de paz y Moscú presiona para lograr un avance en el conflicto después de más de tres años.

El ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que aviones no tripulados ucranianos habían atacado aeródromos en cinco regiones que se extienden por cinco zonas horarias. Varios aviones se incendiaron en las regiones de Múrmansk, cerca de la frontera con Noruega, e Irkutsk, en Siberia oriental, dijo el ministerio en un comunicado. Dijo que los demás ataques fueron repelidos y que no hubo bajas.

El ataque en Irkutsk, contra la base aérea de Belaya, fue la primera vez que un lugar de Siberia era atacado por los drones ucranianos desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. La base de Olenya, en la región de Múrmansk, que también fue atacada, es uno de los aeródromos estratégicos clave de Rusia, que alberga aviones con capacidad nuclear.

Un funcionario de los servicios de seguridad de Ucrania, conocidos como SBU, que habló bajo condición de anonimato para hablar de una operación de inteligencia delicada, dijo que decenas de aviones habían resultado dañados en los ataques. No fue posible confirmar inmediatamente de forma independiente esa afirmación, ni los detalles del ministerio de Defensa ruso.

El funcionario dijo que oficiales ucranianos habían transportado secretamente drones a territorio ruso en camiones y los habían lanzado desde esos vehículos. Esto tampoco pudo confirmarse, pero el ministerio de Defensa ruso dijo que los aviones no tripulados utilizados en los ataques de Múrmansk e Irkutsk se habían lanzado desde las inmediaciones de los aeródromos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en las redes sociales que la planificación de la operación había comenzado hacía año y medio, y que los implicados en los ataques habían sido retirados de Rusia antes de que tuvieran lugar.

Calificó los resultados del asalto de “absolutamente brillantes” y añadió: “Ucrania se está defendiendo, y con razón: estamos haciendo todo lo posible para que Rusia sienta la necesidad de poner fin a esta guerra”.

Un video verificado por The New York Times muestra el lanzamiento de dos drones desde contenedores montados en la parte trasera de un camión semirremolque a menos de seis kilómetros de la base aérea de Belaya. Ambos vuelan en dirección a las grandes columnas de humo que se elevan desde la base. Las imágenes grabadas poco después muestran los mismos contenedores en llamas.

Otro video muestra drones volando a menos de seis kilómetros de la base aérea de Olenya. El hombre que lo graba sugiere que los drones habían sido lanzados desde un camión estacionado justo al final de la carretera. El Times no pudo confirmar que estos drones formaran parte del asalto.

Los blogueros militares rusos se apresuraron a declarar que los ataques ucranianos constituían un importante fracaso de las defensas de Rusia.

“Hoy será un día negro para la aviación rusa de largo alcance”, decía un mensaje en el canal de Telegram llamado Fighterbomber, que se cree que dirige el capitán Ilya Tumanov del ejército ruso. Y añadía: “Y el día aún no ha terminado”.

La jefa adjunta de la oficina presidencial de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que los servicios de seguridad habían “establecido un nuevo listón de destreza en la realización de operaciones de combate a gran escala en territorio enemigo”.

Escribió en Telegram: “Esto no es un nocaut, sino un golpe muy serio para el enemigo”.

Anteriormente, el domingo, el ejército ucraniano dijo que un ataque ruso con misiles contra una base de entrenamiento había matado al menos a 12 soldados y herido a más de 60, una declaración poco frecuente en la que reconocía bajas en sus filas.

El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, el general de división Mykhailo Drapatyi, presentó su dimisión tras el ataque a la base, en la región de Dnipró, diciendo en un comunicado que sentía un “sentimiento personal de responsabilidad por la tragedia”.

“Un ejército en el que los comandantes asumen la responsabilidad personal por la vida de su gente está vivo. Un ejército en el que nadie es responsable de las pérdidas muere desde dentro”, dijo.

El ejército ucraniano dijo que estaba investigando las circunstancias, pero subrayó que no había una concentración masiva en el momento del ataque, en un aparente intento de mostrar las lecciones aprendidas de casos anteriores.

“En el momento en que se anunció la alerta antiaérea, todo el personal se encontraba en los refugios, salvo quien no hubiera tenido tiempo de llegar a ellos”, dijo Vitalii Sarantsev, portavoz de las fuerzas terrestres ucranianas, en una entrevista con los medios de comunicación ucranianos.

El ejército ucraniano no suele revelar cifras oficiales de bajas, que se tratan como secreto de Estado y sonun tema muy delicado en el país. Ataques anteriores con un gran número de bajas —como cuando un misil ruso mató a soldados reunidos para una ceremonia de entrega de premios en el sur de Ucraniaa finales de 2023— han suscitado dudas sobre los protocolos de seguridad.

Los ataques del domingo se produjeron en vísperas de otra ronda de conversaciones de paz en Estambul, propuesta por Moscú. Aunque Kiev había insistido en ver un memorando prometido en el que se esbozaban los términos del alto al fuego ruso antes de enviar a ningún funcionario a las conversaciones, Zelenski anunció el domingo que Kiev enviaría de hecho una delegación.

No dijo si Ucrania había recibido el memorando. En un mensaje publicado en las redes sociales, Zelenski solo dijo que se había reunido con altos dirigentes y que había “definido nuestras posiciones” antes de las conversaciones del lunes en Estambul, donde el ministro de Defensa, Rustem Umerov, encabezará la delegación ucraniana.

Las autoridades ucranianas han acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de ganar tiempo en las negociaciones.

Horas antes del ataque a la base de entrenamiento militar, Rusia lanzó lo que los funcionarios ucranianos dijeron que era el mayor asalto aéreo nocturno combinado contra el país desde el comienzo de la guerra.

La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que Rusia lanzó 472 aviones no tripulados y siete misiles durante la noche. Dijo que la mayoría de los drones y tres de los misiles lanzados fueron interceptados, pero que al menos 18 objetivos fueron alcanzados.

Aunque las fuerzas aéreas no dieron más detalles sobre los objetivos alcanzados, las autoridades locales de la región de Kiev dijeron que al menos 10 viviendas habían resultado dañadas. Las autoridades locales también informaron de daños en la región de Kirovogrado, en el centro de Ucrania, y en la región nororiental de Járkov.

c. 2025 The New York Times Company