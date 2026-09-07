Ataques aéreos israelíes sobre aldea del sur de Líbano matan a 12 personas, incluidos 2 niños

KFAR RUMMAN.- La fuerza aérea de Israel llevó a cabo dos ataques a primera hora del lunes contra una aldea del sur de Líbano que dejaron al menos 12 muertos y otros heridos, entre ellos niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

Los ataques también se produjeron días después que el ejército israelí dijera que tenía el “control operativo” de la estratégica colina Ali Taher, con vistas a varias aldeas y las principales carreteras que conducen a la ciudad de Nabatiyeh.

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El Ministerio de Salud indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio y mató a 11 personas, entre ellas dos niños y cuatro mujeres.

El Ministerio agregó que otro ataque contra un automóvil en la aldea mató a un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano e hirió a otras dos personas.

El ejército israelí aseveró que la ofensiva fue en represalia por dos ataques con dron de Hezbollah que explotaron cuando tenían como objetivo a tropas israelíes en Líbano desde la zona el lunes. Indicó que los ataques tuvieron como objetivo a un miliciano de Hezbollah que intentaba transportar armas a Kfar Rumman.

Hezbollah no se atribuyó los ataques ni emitió un comunicado sobre la intensificación de los ataques en torno a la provincia de Nabatiyeh.

“Hemos estado viviendo en constante angustia en medio de los bombardeos en las afueras”, dijo Fouad Chakaron, vecino de Kfar Rumman, de pie frente al edificio destruido. “Ahora atacaron el corazón del pueblo”.

Otro residente, Saleh Medlej, señaló el edificio destruido y dijo que allí vivían familias con niños.

“¿Hay misiles aquí?”, preguntó en referencia al edificio donde vivían las familias.

“No me iré de este lugar”, dijo Medlej, prometiendo quedarse en su ciudad natal pese a los ataques aéreos y los bombardeos.

A primera hora del lunes, el ejército israelí emitió un aviso para que la gente abandonara una vivienda en la aldea de Deir al-Zahrani y poco después un edificio fue impactado.

En un comunicado separado y emitido también el lunes, el ejército israelí informó que tropas israelíes que operaban cerca del castillo de Beaufort, construido por los cruzados, fueron atacadas por un miembro de Hezbollah que estaba dentro de una casa, hiriendo levemente a dos de ellas. Posteriormente, las tropas mataron al miliciano.

El domingo, ataques israelíes mataron al menos a siete personas en el sur de Líbano y destruyeron un hospital vacío.

Los ataques se produjeron días después que Israel liberara a cinco prisioneros libaneses como parte de un acuerdo entre los dos países. A cambio, Líbano acordó buscar los cuerpos de ciudadanos libaneses judíos que desaparecieron durante la guerra civil del país hace décadas.

Una tregua negociada por Estados Unidos entre Israel y Hezbollah ha sido violada repetidamente, con Israel llevando a cabo ataques aéreos en Líbano y Hezbollah lanzando drones contra tropas israelíes.

Líbano e Israel firmaron en junio un acuerdo marco mediado por Estados Unidos, según el cual las fuerzas israelíes debían retirarse del sur de Líbano a cambio del desarme de Hezbollah, pero se han logrado pocos avances en su implementación.

Hezbollah no participa en las conversaciones entre Líbano e Israel y ha dicho que no entregará sus armas en ninguna zona al norte del río Litani, en el sur de Líbano. Funcionarios israelíes, por su parte, han dicho que no se retirarán a menos que Hezbollah sea desarmado en todo el país.

El alcalde de Kfar Rumman, Abdullah Farhat, describió lo ocurrido en la aldea como “una masacre en todo el sentido de la palabra”. Arremetió contra el acuerdo marco entre Líbano e Israel, diciendo que los líderes libaneses “firmaron acuerdos y aquí estamos pagando el precio”.

“Hay un enemigo al que no le importa nada”, dijo Farhat, en referencia a los ataques que han continuado desde que se firmó el acuerdo.