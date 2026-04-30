Aterriza en Venezuela primer vuelo comercial directo desde EU tras 7 años sin operación

CARACAS.- Luego de siete años de suspensiones entre ambos países, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó el jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Tras el anuncio de la salida el encargado de Negocios de EU en Caracas, John Barrett, coalificó la reanudación de los vuelos directos como un “hito histórico”.

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El avión, proveniente de Miami, llegó a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense.

La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, justo el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

En este vuelo viaja una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

John Barrett, quien hace una semana comenzó su misión en este país caribeño, consideró más temprano que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos a cargo de American Airlines, algo que calificó como un “hito histórico”.

Por su parte, la ministra venezolana de Transporte indicó que esperan recibir “más de 100 mil pasajeros” con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un “eje de conexión” en la región.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los Gobiernos de Maduro y Trump, quien entonces estaba en su primer mandato (2017-2021).

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar las relaciones diplomáticas tras el acercamiento que siguió a la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.