Audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York se habría adelantado

El juez Brian M. Cogan autorizó adelantar la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según confirmó El Universal.

Esto sucede a solo unas horas de que Joaquín Guzmán López, hijo de el famoso narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aceptara haber participado en el rapto de Zambada.

De acuerdo con el referido medio de comunicación, la nueva audiencia tendrá lugar en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el próximo 12 de enero de 2026 en punto de las 10:00 horas locales, cuando originalmente estaba agendada para el 13 de enero.

“La defensa de Zambada (encabezada por el abogado Frank Pérez) tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción. En tal aso, la respuesta del gobierno tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026”, indicó El Universal.