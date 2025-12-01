Audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York se habría adelantado

Internacional
/ 1 diciembre 2025
    Audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York se habría adelantado
    El juez Brian M. Cogan autorizó adelantar la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según confirmó El Universal. FOTO: JANE ROSENBERG | EFE

Originalmente, la audiencia estaba programada para el 13 de enero de 2026. Sin embargo, reportaron que el juez Cogan autorizó adelantarla

El juez Brian M. Cogan autorizó adelantar la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según confirmó El Universal.

Esto sucede a solo unas horas de que Joaquín Guzmán López, hijo de el famoso narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aceptara haber participado en el rapto de Zambada.

TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’

De acuerdo con el referido medio de comunicación, la nueva audiencia tendrá lugar en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el próximo 12 de enero de 2026 en punto de las 10:00 horas locales, cuando originalmente estaba agendada para el 13 de enero.

“La defensa de Zambada (encabezada por el abogado Frank Pérez) tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción. En tal aso, la respuesta del gobierno tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026”, indicó El Universal.

‘EL MAYO’ ZAMBADA ACEPTÓ SU RESPONSABILIDAD EN VARIOS DELITOS

Zambada aceptó se declaró culpable el pasado 25 de agosto en un tribunal federal de Nueva York, bajo la jurisdicción del juez Cogan. Esto habría sido parte de un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU

De esta forma, se omitió un juicio y una pena de muerte. Los cargos por los que se aceptó la responsabilidad, son:

* Participación en una Empresa Criminal Continua, incluye la dirección y participación en la empresa criminal aproximadamente desde 1989 hasta 2024.

* Asociación Delictuosa de Crimen Organizado: Lo cual incluye participación en diversos delitos.

* Narcotráfico, Lavado de Dinero y Uso de Armas: Zambada aceptó dos cargos que engloban estos delitos.

* Reconoció haber sido responsable de transportar y vender aproximadamente 1 millón 500 mil kilogramos de cocaína en territorio estadounidense entre 1980 y 2024.

* También se le acusa de tráfico de heroína y fentanilo.

(Con información de El Universal)

Temas


Audiencia
Crimen Organizado
sentencias

Localizaciones


Estados Unidos
Nueva York

Personajes


Ismael Zambada

Organizaciones


Cártel de Sinaloa

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Policía Cibernética recomendó verificar siempre que las páginas web inicien con “https://”.

Suplantan a Netflix para vaciar cuentas: Policía Cibernética emite alerta por fraude digital
Confirman una cadena de suministro mixta en la fabricación y distribución de mercancía ilegal.

Piratería se profesionaliza y migra al comercio digital; farmacéuticos, lo más falsificado: Amcham
La Presidenta de México ha mantenido su nivel de aprobación en mexicanos, 70% de la población aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum en noviembre, pese a casos como Carlos Manzo, acoso y Marcha ‘Z’

Sheinbaum mantiene aprobación en 70% durante noviembre, pese a Marcha Generación Z y Carlos Manzo

Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció este 1 de diciembre.

Margarita Molina, madre de Clara Brugada, falleció: confirma gobierno de la Ciudad de México
La aparente falta de apoyo se produce después de que Venezuela pasara años construyendo conexiones con Beijing, Moscú.

La razón por la que Rusia y China, aliados de Venezuela, se alejan a medida que Trump aumenta la presión sobre Maduro
Esta situación se enmarca en el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe y se produce tras sus bombardeos contra supuestas ‘narcolanchas’ que habrían zarpado de territorio venezolano y colombiano. FOTO:

IATA defiende derecho de aerolíneas a priorizar la seguridad en sus decisiones operativas
El medio citó a una fuente familiarizada con el intercambio diciendo que Maduro también pidió “una amnistía global por cualquier crimen que él y su grupo hayan cometido”, lo cual fue rechazado.

Maduro es visto por primera vez en días, poniendo fin a especulaciones sobre su posible escape
El fabricante de aviones europeo informó que ‘se identificó un problema de calidad del proveedor que afecta a un número limitado’ de paneles metálicos en los aviones de un solo pasillo A320. FOTO:

Tras actualización de software Airbus inspecciona paneles de aviones de pasajeros A320