Audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York se habría adelantado
Originalmente, la audiencia estaba programada para el 13 de enero de 2026. Sin embargo, reportaron que el juez Cogan autorizó adelantarla
El juez Brian M. Cogan autorizó adelantar la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según confirmó El Universal.
Esto sucede a solo unas horas de que Joaquín Guzmán López, hijo de el famoso narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aceptara haber participado en el rapto de Zambada.
De acuerdo con el referido medio de comunicación, la nueva audiencia tendrá lugar en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el próximo 12 de enero de 2026 en punto de las 10:00 horas locales, cuando originalmente estaba agendada para el 13 de enero.
“La defensa de Zambada (encabezada por el abogado Frank Pérez) tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción. En tal aso, la respuesta del gobierno tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026”, indicó El Universal.
‘EL MAYO’ ZAMBADA ACEPTÓ SU RESPONSABILIDAD EN VARIOS DELITOS
Zambada aceptó se declaró culpable el pasado 25 de agosto en un tribunal federal de Nueva York, bajo la jurisdicción del juez Cogan. Esto habría sido parte de un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos.
De esta forma, se omitió un juicio y una pena de muerte. Los cargos por los que se aceptó la responsabilidad, son:
* Participación en una Empresa Criminal Continua, incluye la dirección y participación en la empresa criminal aproximadamente desde 1989 hasta 2024.
* Asociación Delictuosa de Crimen Organizado: Lo cual incluye participación en diversos delitos.
* Narcotráfico, Lavado de Dinero y Uso de Armas: Zambada aceptó dos cargos que engloban estos delitos.
* Reconoció haber sido responsable de transportar y vender aproximadamente 1 millón 500 mil kilogramos de cocaína en territorio estadounidense entre 1980 y 2024.
* También se le acusa de tráfico de heroína y fentanilo.
