Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU

/ 28 noviembre 2025
    Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, se declarará culpable por narcotráfico. FOTO: ESPECIAL

El hijo de ‘El Chapo’ Guzmán tendrá audiencia en Chicago el próximo 1 de diciembre, donde habrá un cambio de declaración

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán -cofundador del Cártel de Sinaloa- y hermano de uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, Ovidio Guzmán López, se declarará culpable por narcotráfico.

De acuerdo con una minuta difundida por periodistas y medios de comunicación, señalan que en la Corte de Distrito de Illinois, en Chicago, Guzmán López tendrá una audiencia el próximo 1 de diciembre a las 13:30 horas.

En dicha audiencia, según el documento, se espera que se realice un cambio de declaratoria para ‘El Güero’, es decir, que se declare culpable, a través de un acuerdo con autoridades estadounidenses, como lo hizo su hermano, Ovidio, en julio pasado.

‘El Ratón’ se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos no fueron divulgados.

“Entrada de acta ante la Honorable Sharon Johnson Coleman en relación con Joaquín Guzmán López (21): La audiencia presencial sobre el estado del caso, programada para el 1/12/2025 a la 1:30 de la tarde, se ha convertido en una audiencia de cambio de declaración. Notificación enviada por correo”, dice el breve documento.

Cabe destacar que el miembro de ‘Los Chapitos’ enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

DETENCIÓN DE JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ

‘El Güero’ fue detenido en julio del 2024 por autoridades estadounidenses cerca de El Paso, Texas, junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, junto con “El Chapo”.

‘El Chapito’ habría engañado a Zambada para que subiera a un avión en México diciéndole que iban a buscar propiedades en el norte del país, pero la aeronave aterrizó en Estados Unidos y entregó al socio de su padre.

‘El Mayo’ también se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

No obstante, las audiencias de Guzmán López han sido pospuestas en diversas ocasiones: se aplazó del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre y del 13 de noviembre al 1 de diciembre.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

