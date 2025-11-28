Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán -cofundador del Cártel de Sinaloa- y hermano de uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, Ovidio Guzmán López, se declarará culpable por narcotráfico. De acuerdo con una minuta difundida por periodistas y medios de comunicación, señalan que en la Corte de Distrito de Illinois, en Chicago, Guzmán López tendrá una audiencia el próximo 1 de diciembre a las 13:30 horas. En dicha audiencia, según el documento, se espera que se realice un cambio de declaratoria para ‘El Güero’, es decir, que se declare culpable, a través de un acuerdo con autoridades estadounidenses, como lo hizo su hermano, Ovidio, en julio pasado. TE PUEDE INTERESAR: Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López, de ‘Los Chapitos’, en Chicago

'El Ratón' se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos no fueron divulgados. "Entrada de acta ante la Honorable Sharon Johnson Coleman en relación con Joaquín Guzmán López (21): La audiencia presencial sobre el estado del caso, programada para el 1/12/2025 a la 1:30 de la tarde, se ha convertido en una audiencia de cambio de declaración. Notificación enviada por correo", dice el breve documento. Cabe destacar que el miembro de 'Los Chapitos' enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.