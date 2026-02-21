Aún le quedan varios tipos de aranceles por usar a Trump

El Presidente Donald Trump aún tiene opciones para seguir gravando las importaciones de forma agresiva, incluso después de que la Suprema Corte de EU falló en contra de aranceles que impuso el año pasado a casi todos los países del mundo bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977.

”Es difícil imaginar una vía donde los aranceles terminen”, declaró a la agencia AP Kathleen Claussen, profesora de derecho comercial de Georgetown.

Con la IEEPA, Trump impuso sus llamados “aranceles recíprocos” al mundo y a través de ella también “las tarifas por fentanilo” a México y Canadá, que son ya ilegales tras la decisión de la Corte, pero hay otras en su armario:

Contra altos déficits

La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, le permite al Presidente imponer aranceles en respuesta a un comercio desequilibrado, sin pedir permiso al Congreso ni siquiera tener que realizar una investigación previa es la que anunció ayer Trump con un arancel global del 10%, cuando lo pudo haber hecho con uno de hasta el 15% que le permite la Ley.

El problema para él es que la 122 sólo puede mantenerse durante un máximo de 150 días y nunca antes se ha utilizado para aplicar aranceles, por lo que existen dudas sobre su funcionamiento.

Por seguridad nacional

En ambos mandatos, Trump ya ha hecho un uso agresivo del poder de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 al imponer aranceles a las importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.

Los aranceles de la 232 no están limitados en su magnitud por Ley y requieren una investigación del Departamento de Comercio de EU, pero como éste forma parte de la Administración se tiene un gran control sobre el resultado.

Bajo la 232, incluyendo el caso de México, siguen vigentes, aun con el fallo de la Corte, los siguientes aranceles:

1 Automóviles y autopartes 25% (Para autos se excluye el contenido de EU)

2 Acero y aluminio 50%

3 Cobre 50%

4 Madera blanda y aserrada 10%

5 Muebles de madera tapizados y gabinetes 25%

6 Camiones medianos y pesados 25%

7 Todas sus partes

8 Autobuses 10%

9 Semiconductores que no serán usados en EU 25.

Por prácticas desleales

A los países que acusa de incurrir en prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias” EU ha aplicado la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Trump la ha utilizado agresivamente, especialmente contra China.

Tampoco hay límites para la magnitud de los aranceles de la Sección 301. Expiran a los cuatro años, pero pueden extenderse. El Representante Comercial, al servicio de la Casa Blanca, debe realizar una investigación y, por lo general, celebrar una audiencia pública antes de imponer estos aranceles.

Legado de la Gran Depresión

El Artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930 autoriza al Presidente a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones procedentes de países que han discriminado a las empresas estadounidenses.

No se requiere investigación y no hay límite de duración para la vigencia de los aranceles.

Estos aranceles nunca se han impuesto, aunque EU utilizó la amenaza de imponerlos como moneda de cambio en las negociaciones comerciales de la década de 1930.