Sobreviviente del Holocausto y niña de 10 años entre los fallecidos en ataque en Australia

SYDNEY- Antes del derramamiento de sangre y los corazones rotos, había una niña con un alma gentil, una abuela amorosa que entregaba comidas a los necesitados y un joven apodado “persona de oro” por su amabilidad. Y había un abuelo de 87 años que buscó consuelo en Australia luego de sobrevivir al Holocausto, sólo para morir en lo que las autoridades han llamado terrorismo antisemita. Ellos están entre las 15 personas asesinadas el domingo por la tarde por dos hombres armados durante una celebración de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney. El jefe de la policía federal de Australia señaló que se trató de un ataque terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico. TE PUEDE INTERESAR: Primer ministro de Australia visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el ‘héroe australiano’ del tiroteo de Sídney A continuación se ofrece un vistazo más cercano a algunas de las víctimas: LA VÍCTIMA MÁS JOVEN QUE “VEÍA BELLEZA EN TODOS” Matilda, una niña de 10 años cuyo apellido no ha sido revelado a petición de su familia, fue la persona más joven asesinada en la masacre. La profesora de idiomas de Matilda, Irina Goodhew, quien creó un GoFundMe para la familia en duelo de la niña, la describió en una publicación de Facebook como una niña gentil que veía belleza en todos. “Matilda era un alma brillante y amorosa que nos enseñó que la verdadera bondad se encuentra en el amor y la compasión que compartimos. Su memoria nos recuerda llevar la bondad en nuestros corazones y difundirla al mundo”, escribió Goodhew. “Que la luz de sus ojos viva a través de nosotros, en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro amor por los demás”. EL RABINO ASISTENTE DE BUEN CORAZÓN Eli Schlanger, rabino asistente en Chabad-Lubavitch de Bondi, organizó el evento “Hanukkah frente al Mar” del domingo. Era padre de cinco hijos, el más joven de los cuales nació hace apenas dos meses, según Chabad, un movimiento judío ortodoxo que realiza actividades de alcance en todo el mundo. Schlanger, de 41 años, nacido en Londres, también se desempeñó como capellán del Departamento de Servicios Correccionales del estado y como capellán en un hospital de Sydney, donde ministraba a pacientes y familias. Ben Wright, su amigo, dijo que Schlanger iba a donde fuera necesario para ayudar a las personas, incluidas las prisiones.

“Eli era una persona muy especial. Pasó mucho de su tiempo tratando de que los judíos hicieran una buena acción”, dijo Wright a The Associated Press estando de pie cerca de una sección acordonada de Bondi la mañana después del ataque, con una caja negra que contenía versos de la torá atada a su brazo. Wright, quien vio a amigos y extraños ser abatidos durante el ataque al tiempo que sostenía a su bebé de seis meses, dijo que espera emular la bondad de Schlanger. UN PILAR DE LA COMUNIDAD JUDÍA CONOCIDO POR SU AMABILIDAD Yaakov Levitan, un rabino y padre de cuatro hijos, era conocido por su amabilidad y dedicación a ayudar a los demás, según el movimiento Chabad, que lo describió como un “pilar vital y detrás de escena” de la comunidad judía de Sydney. Originario de Johannesburgo, el hombre de 39 años se desempeñó como gerente general de Chabad de Bondi y trabajó con el Beth Din de Sídney, o tribunal religioso. VOLUNTARIA REFLEXIVA QUE ENTREGABA COMIDAS Marika Pogany, una abuela de 82 años y voluntaria comunitaria, entregó miles de comidas kosher a los necesitados, detalló la Federación de Comunidades Judías en Hungría en un comunicado. COA, un servicio de voluntariado en Sídney para personas mayores judías, indicó en una publicación de Instagram que Pogany era parte del “corazón palpitante de COA y una fuente de calidez para miles de personas”. TE PUEDE INTERESAR: Del festejo al horror: una noche de Janucá bajo fuego en Bondi Beach “Durante 29 años llegó a COA con su sonrisa tranquila y su amabilidad constante. Alumbraba la sala simplemente estando en ella. No pedía nada y lo daba todo”, describió COA. Zuzana Čaputová, la expresidenta de Eslovaquia, la llamó “Marika” y describió a Pogany como su “amiga cercana de largo tiempo” que había visitado Eslovaquia todos los años desde 1989. UNA “PERSONA DE ORO” CON TALENTO PARA EL FÚTBOL Dan Elkayam, un ciudadano francés de 27 años descrito por su hermano como “una persona de oro”, era un talentoso futbolista que vivía con su novia en los suburbios del este de Sydney. Jérémie Elkayam, hermano de Elkayam, dijo a la emisora France Info que su hermano era “alguien extraordinario... que disfrutaba de la vida, no era en absoluto materialista, entendía el valor de las cosas y amaba viajar”. “Somos cuatro hermanos y, de los cuatro, para mí él era el más amable de nosotros”, afirmó Jérémie Elkayam