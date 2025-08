En duda la política económica de Trump, cifras financieras más recientes muestran señales de alerta

“Considerando lo temprano que estamos en su mandato, Trump ya ha tenido un impacto inusualmente grande en la economía”, dijo Alex Conant, estratega republicano de Firehouse Strategies, firma de asuntos públicos que diseña campañas estratégicas para clientes empresariales. “El impacto inflacionario completo de los aranceles no se sentirá sino hasta 2026. Desafortunadamente para los republicanos, ese es también un año electoral”.

La Casa Blanca presentó la avalancha de acuerdos comerciales previos al anuncio arancelario del jueves como prueba de la destreza negociadora de Trump. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia y otras naciones que la Casa Blanca declinó nombrar acordaron que Estados Unidos podría aumentar los aranceles sobre sus productos sin hacer lo mismo con los productos estadounidenses. Trump simplemente estableció las tasas de los aranceles a otros países que carecían de acuerdos.

Muchos estadounidenses serán quienes más sientan los costos de esos aranceles, impuestos pagados sobre las importaciones a Estados Unidos, en forma de precios más elevados, pero aún se desconoce en qué medida.

“Para la Casa Blanca y sus aliados, un aspecto clave de la gestión de las expectativas y la política económica de Trump es mantenerse alerta en lo que respecta a la percepción pública”, dijo Kevin Madden, estratega republicano.

Apenas el 38% de los adultos aprueba la gestión de la economía por parte de Trump, según una encuesta realizada en julio por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos), una organización apartidista de investigación para guiar decisiones políticas y económicas con base en ciencias sociales. Esta cifra es inferior a la del final del primer mandato de Trump, cuando la mitad de los adultos aprobaba su liderazgo económico.

La Casa Blanca pinta un panorama más optimista, y afirma que la economía emerge de un período de incertidumbre tras la reestructuración de Trump y repite las ganancias económicas observadas en su primer mandato, antes del golpe de la pandemia.

“El presidente Trump está implementando la misma combinación de políticas de desregulación, comercio más justo y recortes de impuestos que promueven el crecimiento a una escala aún mayor. A medida que estas políticas entren en vigor, lo mejor está por venir”, sostuvo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

INFORMES ECONÓMICOS RECIENTES SUGIEREN PROBLEMAS EN EL FUTURO

Las cifras económicas de la última semana muestran las dificultades que Trump podría enfrentar si las cifras continúan en su dirección actual:

- El informe de empleo del viernes reflejó que los empleadores estadounidenses han eliminado 37,000 empleos en el sector manufacturero desde la implementación de los aranceles por parte de Trump en abril, lo que contradice las afirmaciones previas de la Casa Blanca sobre una reactivación de las fábricas.

- La contratación neta se ha desplomado en los últimos tres meses, con un aumento de tan solo 73,000 empleos en julio, 14,000 en junio y 19,000 en mayo, una disminución combinada de 258,000 empleos respecto a lo indicado anteriormente. En promedio, el año pasado, la economía creó 168,000 empleos al mes.