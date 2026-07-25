Autoridades rusas y ucranianas reportan 15 muertos en los ataques más recientes

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    Autoridades rusas y ucranianas reportan 15 muertos en los ataques más recientes
    Esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencias de Ucrania, muestra el lugar donde impactó un misil ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 24 de julio de 2026. AP

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue desarrollándose por medio de los ataques cada vez más hostiles de drones bomba sobre infraestructura civil, energética y militar

Los ataques ucranianos contra centros turísticos en la región de Zaporiyia, ocupada en parte por Rusia, han matado a 12 personas, dijeron el sábado funcionarios instalados por Moscú, mientras las autoridades en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, dijeron que un ataque con drones rusos se cobró la vida de tres personas.

Los ataques se produjeron después de un importante ataque ruso el viernes cerca de Kiev que mató al menos a 10 personas e hirió a unas 100 más, parte de un implacable ciclo de ataques de represalia que reduce el potencial de alcanzar un fin diplomático a la invasión de más de cuatro años de Rusia a su vecino.

El intercambio se produce mientras los exitosos ataques con drones de Ucrania han frenado los avances del ejército ruso en una campaña ampliada de Kiev dentro de Rusia que ha estado golpeando objetivos de alto perfil, causando escasez de combustible y aumentando la presión sobre el líder ruso Vladímir Putin.

Entre las 12 víctimas mortales de la ofensiva en los centros turísticos en Zaporiyia había cuatro menores, de acuerdo con Yevgeny Balitsky, el jefe regional nombrado por el Kremlin, quien añadió que otras 19 personas resultaron heridas.

UCRANIA NO HIZO COMENTARIOS

El jefe regional de Sumy, Oleh Hryhorov, explicó el sábado que tres personas murieron cuando se desató un gran incendio después de que un dron ruso impactó contra una “instalación civil”, y apuntó que las víctimas eran conductores del servicio privado ucraniano de correo y mensajería Nova Poshta.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, dijo que atacó un “sitio de almacenamiento y lanzamiento” de drones ucranianos en la región de Sumy.

En Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, un ataque con drones rusos la noche del viernes alcanzó un centro comercial y provocó un incendio que se extendió por un área de 500 metros cuadrados e hirió a varias personas, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, advirtió en su mensaje vespertino del viernes que las evaluaciones de inteligencia indicaban que Rusia estaba preparando misiles para un gran ataque, y afirmó que había indicios de que podría ocurrir en las próximas 48 horas.

ATAQUES UCRANIANOS A INFRAESTRUCTURA PETROLERA

Un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en los terrenos de la refinería de petróleo de Tyumen, en el oeste de Siberia, dijo el sábado el gobernador regional de Tyumen, Aleksandr Moor.

En X el sábado, Zelenskyy confirmó el impacto contra la planta de Tyumen, junto con una instalación logística en Ekaterimburgo y un almacén de combustible y lubricantes en Rostov del Don.

La tecnología ucraniana de drones de largo alcance ha evolucionado durante la guerra, lo que plantea un problema para Rusia, cuya enorme masa terrestre es difícil de proteger por completo.

Los ataques ucranianos contra centros turísticos en la región de Zaporiyia, ocupada en parte por Rusia, han matado a 12 personas, dijeron el sábado funcionarios instalados por Moscú, mientras las autoridades en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, dijeron que un ataque con drones rusos se cobró la vida de tres personas.

Los ataques se produjeron después de un importante ataque ruso el viernes cerca de Kiev que mató al menos a 10 personas e hirió a unas 100 más, parte de un implacable ciclo de ataques de represalia que reduce el potencial de alcanzar un fin diplomático a la invasión de más de cuatro años de Rusia a su vecino.

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Entre las 12 víctimas mortales de la ofensiva en los centros turísticos en Zaporiyia había cuatro menores, de acuerdo con Yevgeny Balitsky, el jefe regional nombrado por el Kremlin, quien añadió que otras 19 personas resultaron heridas.

UCRANIA NO HIZO COMENTARIOS SOBRE ATAQUES

El jefe regional de Sumy, Oleh Hryhorov, explicó el sábado que tres personas murieron cuando se desató un gran incendio después de que un dron ruso impactó contra una “instalación civil”, y apuntó que las víctimas eran conductores del servicio privado ucraniano de correo y mensajería Nova Poshta.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, dijo que atacó un “sitio de almacenamiento y lanzamiento” de drones ucranianos en la región de Sumy.

En Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, un ataque con drones rusos la noche del viernes alcanzó un centro comercial y provocó un incendio que se extendió por un área de 500 metros cuadrados e hirió a varias personas, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, advirtió en su mensaje vespertino del viernes que las evaluaciones de inteligencia indicaban que Rusia estaba preparando misiles para un gran ataque, y afirmó que había indicios de que podría ocurrir en las próximas 48 horas.

ATAQUES UCRANIANOS A INFRAESTRUCTURA PETROLERA

Un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en los terrenos de la refinería de petróleo de Tyumen, en el oeste de Siberia, dijo el sábado el gobernador regional de Tyumen, Aleksandr Moor.

En X el sábado, Zelenskyy confirmó el impacto contra la planta de Tyumen, junto con una instalación logística en Ekaterimburgo y un almacén de combustible y lubricantes en Rostov del Don.

La tecnología ucraniana de drones de largo alcance ha evolucionado durante la guerra, lo que plantea un problema para Rusia, cuya enorme masa terrestre es difícil de proteger por completo.

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