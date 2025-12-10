Avioneta aterriza de emergencia sobre un vehículo en autopista de Cocoa, Florida | VIDEO

A través de redes sociales circula un video impactante, donde se observa que una avioneta aterriza sobre un vehículo que circulaba en la autopista I-95 de Florida.

De acuerdo a lo que se ha informado, esta maniobra fue forzada debido a un aterrizaje de emergencia por la pérdida de potencia en los motores. Como resultado, se registró una mujer lesionada que iba en el automóvil, mientras que quienes iban en la nave salieron ilesos.

ASÍ FUE EL ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN AUTOPISTA DE FLORIDA

Los terribles momentos en la carretera de Cocoa, fueron captados a través de una videocámara, alrededor de las 17:45 horas locales del pasado 8 de diciembre.

Todo parecía ir con normalidad en la autopista, cuando se ve una nave a una altura muy baja, que empieza a descender sobre el tráfico, hasta que golpeó por la parte trasera a un vehículo aparentemente Toyota.

Una vez sobre el carro, la avioneta rebotó y se deslizó hacia la izquierda. Luego continuó deslizándose por el pavimento, generando chispas.