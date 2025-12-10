Avioneta aterriza de emergencia sobre un vehículo en autopista de Cocoa, Florida | VIDEO
La peligrosa maniobra dejó una mujer lesionada, que fue trasladada al hospital para una valoración médica
A través de redes sociales circula un video impactante, donde se observa que una avioneta aterriza sobre un vehículo que circulaba en la autopista I-95 de Florida.
De acuerdo a lo que se ha informado, esta maniobra fue forzada debido a un aterrizaje de emergencia por la pérdida de potencia en los motores. Como resultado, se registró una mujer lesionada que iba en el automóvil, mientras que quienes iban en la nave salieron ilesos.
ASÍ FUE EL ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN AUTOPISTA DE FLORIDA
Los terribles momentos en la carretera de Cocoa, fueron captados a través de una videocámara, alrededor de las 17:45 horas locales del pasado 8 de diciembre.
Todo parecía ir con normalidad en la autopista, cuando se ve una nave a una altura muy baja, que empieza a descender sobre el tráfico, hasta que golpeó por la parte trasera a un vehículo aparentemente Toyota.
Una vez sobre el carro, la avioneta rebotó y se deslizó hacia la izquierda. Luego continuó deslizándose por el pavimento, generando chispas.
RESULTA UNA MUJER LESIONADA
Milenio confirmó que la única persona lesionada, fue una mujer de 57 años de edad, que fue transportada a un hospital para una revisión médica.
Mientras que, el piloto de 27 años, originario de Orlando, y su pasajero, de la misma edad, de Temple Terrance, no sufrieron heridas y permanecieron en el lugar del accidente.
“Acabamos de ver cómo este avión cómo este avión caía del cielo”, dijo Jim Coffey a Spectrum News 13.
