Avioneta aterriza de emergencia sobre un vehículo en autopista de Cocoa, Florida | VIDEO

Internacional
/ 10 diciembre 2025
    Avioneta aterriza de emergencia sobre un vehículo en autopista de Cocoa, Florida | VIDEO
    A través de redes sociales circula un video impactante, donde se observa que una avioneta aterriza sobre un vehículo que circulaba en la autopista I-95 de Florida. FOTO: VANGUARDIA

La peligrosa maniobra dejó una mujer lesionada, que fue trasladada al hospital para una valoración médica

A través de redes sociales circula un video impactante, donde se observa que una avioneta aterriza sobre un vehículo que circulaba en la autopista I-95 de Florida.

De acuerdo a lo que se ha informado, esta maniobra fue forzada debido a un aterrizaje de emergencia por la pérdida de potencia en los motores. Como resultado, se registró una mujer lesionada que iba en el automóvil, mientras que quienes iban en la nave salieron ilesos.

TE PUEDE INTERESAR: Caída ‘dominó’ en escaleras de la estación Ciudad Deportiva del Metro CDMX deja 12 lesionados

ASÍ FUE EL ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN AUTOPISTA DE FLORIDA

Los terribles momentos en la carretera de Cocoa, fueron captados a través de una videocámara, alrededor de las 17:45 horas locales del pasado 8 de diciembre.

Todo parecía ir con normalidad en la autopista, cuando se ve una nave a una altura muy baja, que empieza a descender sobre el tráfico, hasta que golpeó por la parte trasera a un vehículo aparentemente Toyota.

Una vez sobre el carro, la avioneta rebotó y se deslizó hacia la izquierda. Luego continuó deslizándose por el pavimento, generando chispas.

RESULTA UNA MUJER LESIONADA

Milenio confirmó que la única persona lesionada, fue una mujer de 57 años de edad, que fue transportada a un hospital para una revisión médica.

Mientras que, el piloto de 27 años, originario de Orlando, y su pasajero, de la misma edad, de Temple Terrance, no sufrieron heridas y permanecieron en el lugar del accidente.

TE PUEDE INTERESAR: Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

“Acabamos de ver cómo este avión cómo este avión caía del cielo”, dijo Jim Coffey a Spectrum News 13.

(Con información de Milenio)

Temas


Accidentes
accidentes viales
Avioneta

Localizaciones


Estados Unidos
Florida

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre