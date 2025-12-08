Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Elementos de Protección Civil atendieron a los peregrinos arrollados en Hidalgo, Nuevo León, mientras el conductor responsable huyó tras el impacto
Monterrey, Nuevo León.- Los participantes en una peregrinación que se dirigían a la iglesia local fueron arrollados por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, con saldo de ocho lesionados, en Hidalgo, Nuevo León.
Protección Civil del estado confirmó el percance que fue reportado la madrugada de este lunes a las 04:00 horas en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, en el centro del referido ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Fuego arrasa con seis tejabanes en García, Nuevo León
El percance fue atendido por elementos de Protección Civil municipal en coordinación con Protección Civil de Abasolo.
TRASLADAN A HERIDOS A DIVERSOS HOSPITALES
Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana con el apoyo de distintas ambulancias. El vehículo que arrolló a los peregrinos es un Aveo en color guindo cuyo conductor se dio a la fuga.
Dos heridos fueron trasladados como NN a la Clínica 45 del IMSS y al Hospital Universitario. El resto fueron identificados como Irasema G. E., de 65 años, trasladada al Hospital Universitario; Blanca Estela S., de 58 años, ingresada a la Clínica de la sección 50; Gloria M. A., de 86, ingresada a Hospitalaria; María Delia G. M., de 65, quien fue internada en la Hospital 21 del IMSS y María Verónica L. I., de 67 años, trasladada al Hospital Universitario.