Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

México
/ 8 diciembre 2025
Elementos de Protección Civil atendieron a los peregrinos arrollados en Hidalgo, Nuevo León, mientras el conductor responsable huyó tras el impacto

Monterrey, Nuevo León.- Los participantes en una peregrinación que se dirigían a la iglesia local fueron arrollados por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, con saldo de ocho lesionados, en Hidalgo, Nuevo León.

Protección Civil del estado confirmó el percance que fue reportado la madrugada de este lunes a las 04:00 horas en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, en el centro del referido ayuntamiento.

El percance fue atendido por elementos de Protección Civil municipal en coordinación con Protección Civil de Abasolo.

TRASLADAN A HERIDOS A DIVERSOS HOSPITALES

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana con el apoyo de distintas ambulancias. El vehículo que arrolló a los peregrinos es un Aveo en color guindo cuyo conductor se dio a la fuga.

Dos heridos fueron trasladados como NN a la Clínica 45 del IMSS y al Hospital Universitario. El resto fueron identificados como Irasema G. E., de 65 años, trasladada al Hospital Universitario; Blanca Estela S., de 58 años, ingresada a la Clínica de la sección 50; Gloria M. A., de 86, ingresada a Hospitalaria; María Delia G. M., de 65, quien fue internada en la Hospital 21 del IMSS y María Verónica L. I., de 67 años, trasladada al Hospital Universitario.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

