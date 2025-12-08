Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Los participantes en una peregrinación que se dirigían a la iglesia local fueron arrollados por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, con saldo de ocho lesionados, en Hidalgo, Nuevo León.

Protección Civil del estado confirmó el percance que fue reportado la madrugada de este lunes a las 04:00 horas en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, en el centro del referido ayuntamiento.

El percance fue atendido por elementos de Protección Civil municipal en coordinación con Protección Civil de Abasolo.