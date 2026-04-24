El rostro del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está tan desfigurado que necesitará cirugía plástica tras ataques de EU

Khamenei, de 56 años, “no quiere parecer vulnerable ni dar la impresión de ser débil”, dijeron cuatro funcionarios iraníes al New York Times, añadiendo que una de las piernas del ayatolá ha sido “operada tres veces y está esperando una prótesis”, además de haber sido operado también de una mano.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, no ha publicado ningún mensaje de audio o vídeo desde que asumió el poder porque su rostro resultó gravemente quemado en los ataques aéreos israelíes del 28 de febrero, según un informe; mientras tanto, el presidente Trump afirma que las conversaciones de paz se ven obstaculizadas por la falta de un liderazgo claro en Teherán.

“Su rostro y sus labios han sufrido quemaduras graves, lo que le dificulta hablar, y necesitará cirugía plástica”, informó el Times.

“Los altos funcionarios del gobierno no lo visitan, por temor a que Israel pueda rastrearlos y matarlo”, agregó el medio, que afirmó que la mayor parte de la toma de decisiones se está delegando a los generales de Teherán en lugar de a los líderes políticos civiles.

Los mensajes que recibe son manuscritos, sellados en sobres y transmitidos a través de una cadena humana de mensajeros de confianza a otros, que viajan por autopistas y caminos secundarios, en coches y motocicletas hasta llegar a su escondite. Sus consejos sobre diversos temas se transmiten de la misma manera.

Si bien el informe describe a Khamenei como una persona difícil de contactar, también cita a funcionarios iraníes que afirman que tanto el presidente del país, Masoud Pezeshkian , como el ministro de Salud, Mohammad-Reza Zafarghandi, “han participado en su atención médica”.

El informe respalda la afirmación de los funcionarios de la administración Trump de que las conversaciones de paz se ven obstaculizadas por la lentitud en la comunicación y la incertidumbre sobre si el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, pueden hablar en nombre de su nación.

El martes, Trump prorrogó indefinidamente un alto el fuego de dos semanas, mientras Estados Unidos esperaba una respuesta a la última oferta estadounidense, que prioriza el fin del enriquecimiento nuclear y la entrega de aproximadamente 1.000 libras de uranio altamente enriquecido.

“Obviamente, existe mucha división interna”, declaró el miércoles a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“En Irán, esta es una batalla entre los pragmáticos y los intransigentes, y el presidente busca una respuesta unificada. Por lo tanto, mientras esperamos esa respuesta, se ha declarado un alto el fuego”.

El diario The Times informó el jueves que Khamenei ha delegado una autoridad significativa en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de línea dura.

«Fueron los Guardias Imperiales quienes idearon la estrategia para los ataques de Irán contra Israel y los estados del Golfo Pérsico, así como el cierre del estrecho al tráfico marítimo», decía el comunicado. «Fueron ellos quienes acordaron un alto el fuego temporal con Estados Unidos y aprobaron la diplomacia extraoficial y las negociaciones directas con Estados Unidos».

“Recurrieron al Sr. Ghalibaf de entre sus propias filas para que dirigiera las conversaciones con el vicepresidente JD Vance en Islamabad”.