Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas.- La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que ha infringido la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y además de la sanción, le ha obligado a poner fin a estas prácticas en 60 días o de lo contrario, podría penalizarle con multas periódicas adicionales.

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La primera de las sanciones asciende a 460 millones de euros por priorizar en los resultados de su motor de búsqueda sus propios servicios -tales como los de compras (Google Shopping), de búsqueda de hoteles, transporte y resultados deportivos -, frente a los de la competencia.

Bruselas la acusa de destacar sus servicios en la parte superior de la página de resultados o de hacerlo mediante el uso de elementos visuales y filtros mejorados.

La segunda de las sanciones es de 430 millones de euros por poner restricciones a los desarrolladores de aplicaciones móviles que usan Google Play para que deriven a sus clientes a sus páginas webs o a tiendas de aplicaciones distintas a Google Play para ofrecerles servicios más baratos que los que les pueden conceder a través de los productos de Google.

El Ejecutivo comunitario ha ordenado a la tecnológica cambiar sus prácticas en 60 días para tratar a sus rivales de forma «justa y no discriminatoria» en los resultados de búsqueda.

Si no lo hace, podría imponerle sanciones periódicas de hasta el 5% de su facturación anual a nivel global.

La cuantía de ambas multas es muy inferior a otras que le ha impuesto a la compañía, como la de 4.343 millones de euros en 2018 por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android -que el Tribunal de Justicia de la UE rebajó después a 4.125 millones- o la de 2.424 millones en 2017 por priorizar sus servicios en Google Shopping.