Bulgaria se une a la Eurozona, convirtiéndose en el miembro número 21

Internacional
/ 2 enero 2026
    Bulgaria se une a la Eurozona, convirtiéndose en el miembro número 21
    El tipo de cambio en Bulgaria será de 1 euro = 1.1.95583 lev búlgaro; se espera un control sobre la inflación a pesar de una mayor circulación. EFE

A casi un mes de que su primer ministro dimitiera, la transición al euro ocurre con calma entre bancos, comercios y clientes

Bulgaria comienza el 2026 en la unión monetaria del euro (eurozona), afianzando su rol en la Unión Europea (UE) al convertirse en el vigésimo primer país que hace uso de esta moneda.

El manejo de la moneda nacional, el lev búlgaro, sigue manteniéndose hasta su total retiro y para garantizar una transición monetaria sin riesgos. El tipo de cambio será de un 1 euro = 1.95583 lev.

Se ha mencionado que podría haber una aumento en la inflación general resultado de este cambio monetario en la nación búlgara, que registró un porcentaje del 3.7 por ciento.

Sin embargo, el gobierno de Bulgaria redujo en 2025 la inflación al 2.7 por ciento, ya que era un requerimiento por parte de la UE para el acceso a la eurozona.

Por otro lado, una encuesta realizada en marzo por Eurobarómetro a 1017 personas mostró que el 53 por ciento no estaba de acuerdo con la eurozona y el 45 por ciento estaba a favor. En noviembre de 2025 se realizó la misma encuesta, arrojando un 42 por ciento a favor y casi la mitad en contra.

Se mencionó que hay grupos prorrusos que aprovecharon estas contingencias políticas para infundir temor en las sociedades búlgaras sobre un aumento de la pobreza por ser parte de la eurozona, informó el medio internacional AP.

INESTABILIDAD INTERNA POR LA RENUNCIA DEL PRIMER MINISTRO DE BULGARIA

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, dimitió el 11 de diciembre de 2025 por una serie de protestas masivas en la capital (Sofía) y en varias ciudades de la sociedad búlgara.

Algunas razones de esta dimisión fueron el alza de impuestos que proponía el nuevo proyecto de presupuesto del gobierno, así como el aumento en las cotizaciones sociales con base en el euro.

A su vez, escándalos de corrupción entre miembros del partido “We continue the change” en el sector inmobiliario, y el rechazo de una parte de la población búlgara a la eurozona.

Las manifestaciones tuvieron el apoyo de fuerzas políticas opuestas como partidos liberales, de la centro-derecha y nacionalistas de extrema derecha.

Ante este escenario, Zhelyazkov decidió reconocer “la voz del pueblo” y anunció su dimisión, sin antes aclarar que “hemos escuchado la voz de quienes han estado protestando. Necesitamos satisfacer sus demandas, y lo que exigen en este momento es la dimisión del gobierno”.

(Con información de Euronews, AP, The New York Times, y Proceso)

Temas


Internacional
Dinero
Economía

Localizaciones


Bulgaria
Europa

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

