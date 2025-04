Busca China crear una coalición contra Trump, pero enfrenta recelo

El acercamiento también representa una prueba para la imagen de China como potencia mundial frente a lo que Pekín considera como un esfuerzo de Washington por contener y reprimir a su principal rival. China ha contratacado al gobierno de Trump con sus propios aranceles exorbitantes para los productos estadounidenses, así como con restricciones a la exportación de algunos minerales de tierras raras e imanes que son vitales para ensamblar automóviles, misiles y aviones no tripulados.

NUEVA YORK- El máximo dirigente chino, Xi Jinping, y sus subordinados están implementando una campaña diplomática a toda máquina en un intento por persuadir a otros países para que no cedan a la presión del gobierno de Donald Trump en materia de aranceles, con la esperanza de demostrar que China no quedará aislada en la guerra comercial.

Estas reacciones a los pedidos de China demuestran que “Pekín no está llenando el vacío de confianza que deja Estados Unidos, sino que simplemente ofrece un alivio inmediato a la terapia de choque que el gobierno de Trump le ha impuesto al mundo”, dijo Rorry Daniels, director gerente del Asia Society Policy Institute de Nueva York.

Pero los intentos de Xi de presentar a China como un parangón del libre comercio y un defensor del orden internacional basado en normas ignoran años del propio comportamiento económico coercitivo de Pekín y los generosos subsidios a industrias selectas que a menudo han alienado a los socios comerciales y vecinos del país. En parte, esto explica por qué la erosionada confianza del mundo en Washington no ha conducido inmediatamente a un nuevo alineamiento con Pekín; eso, junto con el riesgo de represalias de Trump por ponerse del lado de China.

“ Los funcionarios chinos han transmitido discretamente que la manera en que Estados Unidos trata a sus aliados y socios de larga data en Europa es una señal de lo que está por venir para el sudeste asiático ”, dijo Lynn Kuok, titular de la Cátedra Lee Kuan Yew de la Brookings Institution de Washington. “ Con los aranceles drásticos y arrolladores de Trump en toda la región, ese mensaje no necesita refuerzo ”.

El temor de Pekín, según los analistas, es que estos acuerdos aíslen a China al incluir cláusulas que afecten sus exportaciones. Eso podría lograrse mediante aranceles coordinados, medidas enérgicas contra las empresas chinas que transbordan sus mercancías a través de terceros países como Vietnam para ocultar su verdadero origen, o mediante la identificación de materias primas chinas en las exportaciones dirigidas a Estados Unidos.

Vietnam agasajó a Xi con el inusual honor de ser recibido por el presidente en la pista del aeropuerto cuando llegó al país el lunes. Pero Hanói se resistió a expresar acuerdo con los comentarios más atrevidos de Xi al condenar el proteccionismo, y finalmente suscribió una vaga declaración conjunta oponiéndose al “hegemonismo y la política de poder”, una acusación que muchos en Vietnam le atribuyen a China en el caso de las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.

Para Vietnam, la amenaza de un gravamen estadounidense del 46 por ciento ocasionó que equipos de negociadores viajaran a Washington para abogar en favor de unos aranceles más bajos. En una concesión a Trump, el gobierno vietnamita prometió esta semana tomar medidas enérgicas contra el fraude comercial, en lo que se considera una referencia a las empresas que envían productos chinos a través de Vietnam para eludir los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, Trump mantuvo la presión sobre Hanói diciendo a los periodistas el lunes que la reunión de Xi con el máximo dirigente vietnamita, To Lam, probablemente se centró en cómo “afectar” a Estados Unidos.

“Hanói está teniendo cuidado de no dar señales de inclinarse demasiado hacia Pekín, especialmente en áreas que podrían disgustar al gobierno de Trump”, dijo Nguyen Khac Giang, profesor visitante del Instituto ISEAS Yusof Ishak de Singapur. “En última instancia, Hanói todavía está dividido entre las dos grandes potencias mundiales. Pero a medida que el clima geopolítico se enrarece, se reduce rápidamente el espacio para hacerlo”.

Vietnam se arriesga a sufrir represalias de su vecino, mucho mayor que él, si Pekín determina que Hanói intenta ganarse el favor del gobierno de Trump a costa de China.

El mes pasado, China impuso aranceles de hasta el 100 por ciento a la canola, la carne de cerdo y otros alimentos procedentes de Canadá, en una clara advertencia a los países para que no cooperen con Washington en materia comercial.

Para Pekín, si los socios comerciales “complacen a Estados Unidos, perjudicarán a China y, al mismo tiempo, perjudicarán también a su propio país”, dijo Shen Dingli, académico de relaciones internacionales radicado en Shanghái.

Esta amenaza fue reforzada el domingo por Yuyuan Tantian, un blog afiliado a la cadena estatal china CCTV. China no quería hacer comentarios sobre las conversaciones entre otros países y Estados Unidos, según decía la publicación. “Pero si alguien utiliza los intereses de China como muestra de lealtad a Estados Unidos, China nunca estará de acuerdo”.

La advertencia subraya cómo Pekín ha estado cortejando y enfrentándose a sus vecinos mientras el presidente Trump replanteaba el lugar de Washington en el mundo. La expresión de Xi de “profunda amistad” con Vietnam durante su visita se produjo poco después de que China ejecutó simulacros con fuego verdadero en el golfo de Tonkín para reafirmar sus reivindicaciones territoriales en esas aguas frente a Hanói.

Aunque China no logre construir un frente unido contra los aranceles del gobierno de Trump, le beneficiaría hacer que otros países se lo pensaran dos veces antes de alinear sus políticas comerciales con las de Estados Unidos, dijo Jonathan Czin, miembro de la Brookings Institution, quien antes trabajó en la Agencia Central de Inteligencia y estudia la política china.

“Xi no necesita necesariamente que estos países elijan a Pekín”, dijo Czin. “Solo necesita evitar que elijan a Washington. En parte esa es la razón por la que la ‘ofensiva de seducción’ de China hasta ahora ha tenido tan poco encanto”.

Colaboraron con reportería Tung Ngo en Danang, Choe Sang-Hun en Seúl, Martin Fackler en Tokio y Berry Wang en Hong Kong.

David Pierson cubre la política exterior china y la interacción económica y cultural de China con el mundo. Es periodista desde hace más de dos décadas.

Damien Cave dirige la nueva oficina del Times en Ho Chi Minh, Vietnam, y cubre los cambios de poder en Asia y el resto del mundo. c. 2025 The New York Times Company.

Por David Pierson y Damien Cave, The New York Times.