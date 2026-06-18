Busca UE reabrir comunicación con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

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    Busca UE reabrir comunicación con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania
    El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa en Evian-les-Bains, Francia, informó AP. AP

El mandatario ruso, Vladimir Putin, ha insistido que los canales no están cerrados pero que la Unión Europea no puede ser mediador entre Rusia y Ucrania

La Unión Europea se ha puesto en contacto con Moscú en un intento tentativo de abrir una línea de comunicación para que el continente no quede marginado en posibles conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, informaron funcionarios el jueves.

La noticia se conoció mientras Ucrania lanzaba uno de sus mayores ataques con drones desde la invasión rusa, indicaron funcionarios rusos el jueves. Una importante refinería de petróleo de Moscú fue alcanzada por segunda vez en una semana y se interrumpieron vuelos comerciales en aeropuertos de Moscú.

Con el conflicto como telón de fondo, la UE ha estado buscando discretamente reabrir las comunicaciones con Moscú, incluso mientras redobla su apoyo a Kiev. El presidente ruso Vladímir Putin, por su parte, ha intentado dejar fuera a Europa y a Kiev y negociar el futuro de Ucrania con Washington.

“En las últimas semanas se realizaron contactos breves a nivel diplomático para abrir canales de comunicación, pero no se discutió nada de fondo”, declaró un funcionario de la UE con conocimiento del acercamiento, bajo condición de anonimato para hablar de esta medida delicada.

Un segundo funcionario, que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios sobre el asunto, confirmó que el acercamiento a Rusia está en marcha, pero declinó hacer más comentarios.

“En cualquier escenario futuro, la UE tiene intereses específicos que deberán ser defendidos; por lo tanto, es importante tener establecidos canales diplomáticos con Rusia. La UE no es mediadora. Apoya a Ucrania en sus esfuerzos por lograr una paz justa y duradera”, añadió el primer funcionario.

El Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Putin ha dicho repetidamente que Europa no puede desempeñar ningún tipo de papel de mediación para resolver el conflicto, pero no ha descartado hablar con la UE.

“Nunca nos hemos negado a mantener contactos con representantes de la Unión Europea en ningún formato”, sostuvo Putin hace unos días. “No estamos rechazando los contactos. Si quieren hablar, saben cómo comunicarse con nosotros. Pueden levantar el teléfono y llamar. Si quieren venir, son bienvenidos. No es Rusia la que se niega a dialogar”.

Según los funcionarios, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, “ha estado coordinando estrechamente con los líderes europeos sobre un posible acercamiento con Rusia y los asuntos que se discutirán cuando llegue el momento adecuado”.

La información sobre estos movimientos se conoció mientras los líderes de la UE se dirigían a Bruselas para su cumbre de verano, en la que Ucrania ocupará un lugar destacado en la agenda. El presidente Volodímir Zelenskyy tiene previsto dirigirse a los 27 líderes, que buscan estrechar lazos con Kiev.

Ucrania abrió oficialmente el lunes las negociaciones para unirse a la UE, poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas, incluso mientras combate la invasión rusa.

Esto también sigue de cerca la reunión de esta semana de las siete principales naciones industrializadas del mundo en la ciudad balneario francesa de Evian-Les-Bains, donde los europeos lograron que Trump se sumara a los líderes del G7 para ofrecer un “apoyo inquebrantable a Ucrania”.

Zelenskyy dijo que su país obtuvo compromisos clave de apoyo adicional por parte de líderes mundiales que asistieron a la cumbre del G7 en Francia, incluidos los de Estados Unidos.

La Unión Europea se ha puesto en contacto con Moscú en un intento tentativo de abrir una línea de comunicación para que el continente no quede marginado en posibles conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, informaron funcionarios el jueves.

La noticia se conoció mientras Ucrania lanzaba uno de sus mayores ataques con drones desde la invasión rusa, indicaron funcionarios rusos el jueves. Una importante refinería de petróleo de Moscú fue alcanzada por segunda vez en una semana y se interrumpieron vuelos comerciales en aeropuertos de Moscú.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-no-tiene-nada-que-ver-con-la-guerra-en-ucrania-dice-trump-en-la-cumbre-del-g7-EB21461612

Con el conflicto como telón de fondo, la UE ha estado buscando discretamente reabrir las comunicaciones con Moscú, incluso mientras redobla su apoyo a Kiev. El presidente ruso Vladímir Putin, por su parte, ha intentado dejar fuera a Europa y a Kiev y negociar el futuro de Ucrania con Washington.

“En las últimas semanas se realizaron contactos breves a nivel diplomático para abrir canales de comunicación, pero no se discutió nada de fondo”, declaró un funcionario de la UE con conocimiento del acercamiento, bajo condición de anonimato para hablar de esta medida delicada.

Un segundo funcionario, que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios sobre el asunto, confirmó que el acercamiento a Rusia está en marcha, pero declinó hacer más comentarios.

“En cualquier escenario futuro, la UE tiene intereses específicos que deberán ser defendidos; por lo tanto, es importante tener establecidos canales diplomáticos con Rusia. La UE no es mediadora. Apoya a Ucrania en sus esfuerzos por lograr una paz justa y duradera”, añadió el primer funcionario.

El Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Putin ha dicho repetidamente que Europa no puede desempeñar ningún tipo de papel de mediación para resolver el conflicto, pero no ha descartado hablar con la UE.

“Nunca nos hemos negado a mantener contactos con representantes de la Unión Europea en ningún formato”, sostuvo Putin hace unos días. “No estamos rechazando los contactos. Si quieren hablar, saben cómo comunicarse con nosotros. Pueden levantar el teléfono y llamar. Si quieren venir, son bienvenidos. No es Rusia la que se niega a dialogar”.

Según los funcionarios, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, “ha estado coordinando estrechamente con los líderes europeos sobre un posible acercamiento con Rusia y los asuntos que se discutirán cuando llegue el momento adecuado”.

La información sobre estos movimientos se conoció mientras los líderes de la UE se dirigían a Bruselas para su cumbre de verano, en la que Ucrania ocupará un lugar destacado en la agenda. El presidente Volodímir Zelenskyy tiene previsto dirigirse a los 27 líderes, que buscan estrechar lazos con Kiev.

Ucrania abrió oficialmente el lunes las negociaciones para unirse a la UE, poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas, incluso mientras combate la invasión rusa.

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Esto también sigue de cerca la reunión de esta semana de las siete principales naciones industrializadas del mundo en la ciudad balneario francesa de Evian-Les-Bains, donde los europeos lograron que Trump se sumara a los líderes del G7 para ofrecer un “apoyo inquebrantable a Ucrania”.

Zelenskyy dijo que su país obtuvo compromisos clave de apoyo adicional por parte de líderes mundiales que asistieron a la cumbre del G7 en Francia, incluidos los de Estados Unidos.

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