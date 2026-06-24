Caída en la confianza global en Trump termina por arrastrar la imagen internacional de EU

Actualmente el presidente de Estados Unidos se enfrenta a una gran desconfianza en buena parte del mundo, situación que arrastra la imagen del país internacionalmente, ya que el republicano es visto cada vez mas como un socio menos fiable y respetuoso de las libertades, eso según los datos de una encuesta publicada este por el Pew Research Center. “Trump recibe críticas negativas a nivel internacional mientras disminuye el número de personas que consideran a EE. UU. un socio confiable Una encuesta realizada en 36 países revela una caída en las calificaciones de EE. UU. en medio de una creciente preocupación por su política exterior y la salud de su democracia.”; y añade que su encuesta “revela opiniones negativas, y a menudo abrumadoramente negativas, sobre el presidente de EE. UU., Donald Trump, en regiones de todo el mundo”, detalla Pew Research Center.

En esta encuesta se llevó a cabo entre febrero y mayo de 2026 en la que más de 42 mil personas de 36 países fueron encuestadas, reveló solo el 23 % confía en Trump haga lo “correcto” en los asuntos internacionales. “Las calificaciones generales para los Estados Unidos también son en su mayoría negativas. Las opiniones favorables hacia el país han decaído en muchos lugares durante el último año, incluyendo caídas de dos dígitos en Indonesia, Italia, Nigeria, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía”, precisa Pew Research Center. Si bien, la encuesta muestra que en siete países la mayoría de los adultos califican a EU de forna positiva; siendo la más alta , es decir un 81% favorable” esta se dio en Israel; mientras que las calificaciones más bajas vienen “de poblaciones predominantemente musulmanas, como los malayos, pakistaníes, turcos y palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. (No nos fue posible realizar la encuesta en Gaza)”, señala Pew Research Center. Trump recibió calificaciones bajas por su gestión, así como en el manejo de la política exterior, en relación con los aranceles, Gaza, Irán, Groenlandia y la guerra entre Rusia y Ucrania, indica la encuesta; así mismo muestra cambios “sorprendentes a lo largo del tiempo en la forma en que la gente percibe a EE. UU. y su papel en los asuntos mundiales”, acentúa Pew Research Center,. Por otra parte, el 35% en 36 países considera que Estados Unidos “contribuye a la paz y la estabilidad en todo el mundo”; no obstante el número de “personas que comparten esta opinión” disminuyó en varios países desde 2023. Así también, la encuesta muestra que hubo una disminución de personas que opinan que EU “toma en cuenta los intereses de otros países al tomar decisiones de política exterior en la mayoría de las naciones desde 2023”.

En cuanto a las “libertades personales”, el 39% de las personas que participaron en esta encuesta consideran que el gobierno de EU si respeta estas libertades;, mientras que el 56% opinó que no lo hace. Sin embargo, en 2014, esta opinión se volvió menos común en algunos países tras las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, que expusieron la vasta capacidad del gobierno para interceptar comunicaciones en todo el mundo. ESTO DICEN LOS ENCUESTADOS POR PAÍSES. En Israel, las opiniones vertidas sobre Trump “son considerablemente más positivas entre los judíos” ya que el 79% aún confía en él, entanto que entre los árabes solo el 13%. Es en Nigeria, en donde el presidente estadounidense recibió las “calificaciones más positivas entre los cristianos” un 87%, ent tanto que entre los musulmanes fue del 33%.