Caída en la confianza global en Trump termina por arrastrar la imagen internacional de EU
Según una encuesta publicada por el Pew Research Center realizada a más de 42 mil personas en 36 países, revela que solo el 23 % tiene confianza en que el mandatario estadounidense haga lo “correcto” en los asuntos internacionales
Actualmente el presidente de Estados Unidos se enfrenta a una gran desconfianza en buena parte del mundo, situación que arrastra la imagen del país internacionalmente, ya que el republicano es visto cada vez mas como un socio menos fiable y respetuoso de las libertades, eso según los datos de una encuesta publicada este por el Pew Research Center.
“Trump recibe críticas negativas a nivel internacional mientras disminuye el número de personas que consideran a EE. UU. un socio confiable Una encuesta realizada en 36 países revela una caída en las calificaciones de EE. UU. en medio de una creciente preocupación por su política exterior y la salud de su democracia.”; y añade que su encuesta “revela opiniones negativas, y a menudo abrumadoramente negativas, sobre el presidente de EE. UU., Donald Trump, en regiones de todo el mundo”, detalla Pew Research Center.
En esta encuesta se llevó a cabo entre febrero y mayo de 2026 en la que más de 42 mil personas de 36 países fueron encuestadas, reveló solo el 23 % confía en Trump haga lo “correcto” en los asuntos internacionales.
“Las calificaciones generales para los Estados Unidos también son en su mayoría negativas. Las opiniones favorables hacia el país han decaído en muchos lugares durante el último año, incluyendo caídas de dos dígitos en Indonesia, Italia, Nigeria, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía”, precisa Pew Research Center.
Si bien, la encuesta muestra que en siete países la mayoría de los adultos califican a EU de forna positiva; siendo la más alta , es decir un 81% favorable” esta se dio en Israel; mientras que las calificaciones más bajas vienen “de poblaciones predominantemente musulmanas, como los malayos, pakistaníes, turcos y palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. (No nos fue posible realizar la encuesta en Gaza)”, señala Pew Research Center.
Trump recibió calificaciones bajas por su gestión, así como en el manejo de la política exterior, en relación con los aranceles, Gaza, Irán, Groenlandia y la guerra entre Rusia y Ucrania, indica la encuesta; así mismo muestra cambios “sorprendentes a lo largo del tiempo en la forma en que la gente percibe a EE. UU. y su papel en los asuntos mundiales”, acentúa Pew Research Center,.
Por otra parte, el 35% en 36 países considera que Estados Unidos “contribuye a la paz y la estabilidad en todo el mundo”; no obstante el número de “personas que comparten esta opinión” disminuyó en varios países desde 2023.
Así también, la encuesta muestra que hubo una disminución de personas que opinan que EU “toma en cuenta los intereses de otros países al tomar decisiones de política exterior en la mayoría de las naciones desde 2023”.
En cuanto a las “libertades personales”, el 39% de las personas que participaron en esta encuesta consideran que el gobierno de EU si respeta estas libertades;, mientras que el 56% opinó que no lo hace.
Sin embargo, en 2014, esta opinión se volvió menos común en algunos países tras las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, que expusieron la vasta capacidad del gobierno para interceptar comunicaciones en todo el mundo.
ESTO DICEN LOS ENCUESTADOS POR PAÍSES.
En Israel, las opiniones vertidas sobre Trump “son considerablemente más positivas entre los judíos” ya que el 79% aún confía en él, entanto que entre los árabes solo el 13%.
Es en Nigeria, en donde el presidente estadounidense recibió las “calificaciones más positivas entre los cristianos” un 87%, ent tanto que entre los musulmanes fue del 33%.
“Desde el año pasado, la confianza en él ha aumentado 6 puntos porcentuales entre los cristianos, pero ha caído 41 puntos entre los musulmanes”, precisa Pew Research Center. y añade que “la confianza en Trump ha disminuido desde el año pasado en 16 de las 24 naciones donde se dispone de datos de tendencia. No hay ningún país encuestado en el que las actitudes hacia él se hayan vuelto más positivas”.
Para más información sobre cómo clasificamos a los partidos populistas, consulte el Apéndice B.
El Pew Research Center ha medido las actitudes internacionales hacia los presidentes de EE. UU. durante más de dos décadas, registrando grandes cambios en la opinión pública en muchas regiones. Los hallazgos en Francia, Alemania, España y el Reino Unido destacan algunas tendencias a largo plazo en las opiniones sobre los presidentes recientes.
En Francia, Alemania, España y el Reino Unido, las opiniones de los encuestados más recientes acerca de Trump si bien son bajas, “tienden a ser ligeramente más altas que al final de su primer mandato”.
QUÉ OPINAN LAS PERSONAS SOBRE EL MANEJO DE TRUMP EN ASUNTOS INTERNACIONALES
Al preguntarles a las personas que participaron en esta encuesta sobre si aprueban o desaprueban la forma en que el mandatario estadounidense “está lidiando con ocho problemas globales clave”. Menos la mitad, en la mayoría de los países, desaprobó la forma en la que Trump gestionó cada uno de ellos.
Según Pew Research Center, el 74% de los encuestados no aprueba la forma en que Trump “está lidiando con Irán”; siendo Israel es el único país en donde el 73% si da su aprobación.
“Para explorar cómo la guerra pudo haber afectado las opiniones generales sobre EE. UU., realizamos un análisis independiente utilizando una técnica estadística llamada regresión. Los resultados sugieren que a medida que la guerra, y nuestro trabajo de campo de la encuesta, avanzaba, las actitudes hacia EE. UU. se volvieron más negativas en algunos países”, explica Pew Research Center.
La encuesta indica que el presidente republicano recibió opiniones bajas en Europa derivado de su gestión en Groenlandia y la guerra entre Rusia y Ucrania.
“No hay ningún país en el que una mayoría apruebe cómo Trump está lidiando con el conflicto en Gaza”, asevera Pew Research Center y prosigue explicando que son “muy pocos palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este lo aprueban (3%), mientras que los israelíes están divididos: el 48% lo aprueba y el 48% lo desaprueba, con los judíos israelíes (57% de aprobación) y los árabes israelíes (14%) expresando opiniones muy diferentes”.
POLÍTICAS ARANCELARIAS DE TRUMP
Aunque estas políticas arancelarias impulsadas porTrump son “ampliamente impopulares”; Kenia es el único país en donde la mayoría de los encuestados, un 55%, avala cómo Trump está manejando este asunto.
En los países con los que EU tiene “importantes” relaciones comerciales, las opiniones sobre este tema “son especialmente negativas”, en el Reino Unido Trump cuenta con el 27% de aprobación, en India con el 18%, en Canadá el 17%, en Japón con el 15%, en Corea del Sur el 14%, en México con el 11% y en Alemania con el 8%, detalla la encuesta.
En cuanto a la pregunta, ¿contribuye EU a la paz y a la estabilidad?, el 35% de las personas que fueron encuestadas opinan que Estados Unidos “contribuye mucho o bastante a la paz y la estabilidad en todo el mundo”.
Con información de la Agencia de Noticias EFE y Pew Research Center.