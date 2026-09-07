Cambio de liderazgo en el Canal de Panamá: Ilya Espino, primera mujer que asume la administración

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    Cambio de liderazgo en el Canal de Panamá: Ilya Espino, primera mujer que asume la administración
    La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, habla durante su toma de posesión en la ciudad de Panamá, el lunes 7 de septiembre de 2026. AP

Espino dijo que su responsabilidad en los próximos siete años al frente del canal será mantener la operación ‘eficiente, neutral y transparente’.

La ingeniera naval Ilya Espino de Marotta asumió el lunes como la primera mujer al frente de la administración del Canal de Panamá y prometió que su gestión llevará adelante una agenda de transformación enfocada en asegurar el agua, enfrentar los riesgos climáticos y ampliar el papel de la vía en la logística y el comercio mundial.

“Hoy, más que nunca, los panameños podemos comprobar que si bien el canal se ubica en Panamá, su negocio y competencia son globales. Y por ello los eventos geopolíticos y climáticos nos presentan riesgos y oportunidades. Y aquí que la estrategia 2025-2035... incluye una serie de iniciativas y proyectos que buscan asegurar la resiliencia y la adaptación a nuestro recurso más estratégico”, dijo la nueva administradora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/canal-de-panama-limita-el-trafico-de-barcos-para-conservar-agua-a-medida-que-se-intensifica-el-nino-GA23100125

Impulsada por su liderazgo al frente del multimillonario proyecto de ampliación del canal de la década pasada, Espino dejó la subadministración para tomar el mando pleno, un rol que sólo ocuparon tres panameños desde el traspaso de la ruta interoceánica por parte de Estados Unidos a fines de 1999.

$!Un buque de carga transita por el Canal de Panamá después de que las autoridades anunciaran una reducción en los tránsitos diarios debido a los pronósticos de condiciones de El Niño.
Un buque de carga transita por el Canal de Panamá después de que las autoridades anunciaran una reducción en los tránsitos diarios debido a los pronósticos de condiciones de El Niño. AP

Para esta ingeniera de 64 años, casada y con tres hijos, su llegada al máximo cargo del canal —motor de la economía panameña y que mueve casi el 3% del comercio marítimo mundial— es una muestra de la capacidad de las mujeres para puestos de dirección en la industria.

A lo largo de más de 40 años llegó a ocupar posiciones de creciente responsabilidad en áreas técnicas, operativas y de liderazgo.

PRINCIPALES DESAFÍOS

Poco antes de asumir, Espino dijo en una entrevista con The Associated Press que su “prioridad” será seguir avanzando en el proyecto para construir un embalse en río Indio en la cuenca hidrográfica del canal, que costará mil 500 millones de dólares y que busca asegurar agua para el consumo del 50% de la población del país centroamericano de más de cuatro millones de personas y ayudar en la futura operación de la ruta, abierta por Estados Unidos en 1914.

$!Personas observan el buque cisterna de GLP “G. Spirit”, de bandera panameña, mientras transita por las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá en Colón, Panamá.
Personas observan el buque cisterna de GLP “G. Spirit”, de bandera panameña, mientras transita por las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá en Colón, Panamá. AP

La Junta Directiva del canal la había asignado justo a ella para liderar ese plan por un costo de mil 500 millones de dólares, que entre otras cosas incluye el reasentamiento de comunidades y temas ambientales. Es el proyecto más grande desde la expansión de la vía, que abrió operaciones en junio de 2016 y superó los 5 mil 250 millones de dólares. Las autoridades esperan tenerlo listo el embalse a fines de 2031 o 2032.

Para Espino, el objetivo es garantizar el consumo de agua futuro sin perder confiabilidad ante la industria naviera. Si los clientes perciben que el canal no está buscando una solución hídrica de largo plazo, advirtió, podrían trasladar sus cargas hacia otras rutas.

Ese proyecto, que ha generado protestas de ciertas comunidades, toma mayor relevancia en momentos en que el canal enfrenta otro episodio de escasas lluvias producto del fenómeno de El Niño, que llevó recientemente a las autoridades de la vía a restringir el número de barcos que cruzan diariamente por la ruta entre el Atlántico y el Pacífico y viceversa.

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