Campos vacíos y trabajadores asustados: el panorama en la frontera de México y Texas

SAN ANTONIO- Alexandra, migrante indocumentada de 55 años, se dirigía hace poco a trabajar a una granja de sandías en la ciudad fronteriza de Edinburg, Texas, cuando su hijo mayor la detuvo antes de que saliera de su viejo remolque. "Por favor, no vayas. Te van a deportar", le dijo a Alexandra, quien pidió que no se utilizara su apellido porque no quería llamar la atención de los agentes federales de inmigración. A continuación, su hijo le mostró videos con muchos detalles de agentes federales persiguiendo y esposando a migrantes aparentemente por todo el valle del Río Grande de Texas. "Esa podrías ser tú", dijo. Las órdenes contradictorias del presidente Donald Trump de eximir, luego perseguir, y de nuevo eximir a los trabajadores agrícolas de sus agresivas redadas de migración en los lugares de trabajo han ocasionado estragos en la industria agrícola de todo el país, donde alrededor del 42 por ciento de los trabajadores agrícolas son indocumentados, según el Departamento de Agricultura. Pero quizá en ningún lugar sea más palpable el temor entre los trabajadores agrícolas que en las granjas y ranchos situados a lo largo de la frontera suroccidental entre México y Estados Unidos, donde durante siglos los trabajadores han considerado la frontera como una zona más porosa que prohibitiva. Los funcionarios del gobierno han prometido cumplir una promesa electoral de Trump, muy popular en su día, de deportar a millones de trabajadores indocumentados, en lo que él ha dicho que será la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos. Mientras las redadas en los centros de trabajo han erosionado esa popularidad y han desencadenado airadas protestas en todo el país, la región fronteriza ha permanecido inquietantemente tranquila. El gobierno de Trump ha eliminado de manera efectiva los cruces de quienes, en el lado mexicano, buscan asilo o simplemente trabajo ilegal en los campos. En el lado estadounidense, donde los migrantes indocumentados siguen constituyendo gran parte de la mano de obra, muchos de esos trabajadores tienen miedo de salir. "Ahora mismo, no tengo ningún trabajador", dijo Nick Billman, quien es propietario de Red River Farms, una explotación agrícola de Donna, Texas. Se pregunta si plantar si no tiene a nadie que mantenga los campos y los coseche. "Tenemos que pensar qué hacemos, ¿sabes?".

Es difícil calcular cuántos trabajadores han dejado de ir a laborar. Pero Elizabeth Rodriguez, activista del Ministerio Nacional del Trabajador Agrícola, afirma que cada vez ve menos trabajadores en las granjas que frecuenta, ya que la temporada de sandías está a punto de terminar. "La mayoría de los trabajadores de aquí son residentes desde hace mucho tiempo que, por una razón u otra, no tienen estatus legal", dijo Rodríguez. "Y ahora, les aterroriza ir a trabajar. Los campos están casi vacíos". Durante mucho tiempo, los trabajadores indocumentados han sido el sustento de las granjas de la región fronteriza. En la encuesta más reciente publicada por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas, cerca del 80 por ciento de los trabajadores encuestados en el condado de Hidalgo dijeron que eran indocumentados. Y ese condado, el mayor del valle, como se conoce a la región, tiene más de 2400 granjas. Los trabajadores agrícolas legales con visados H-2A, que permiten a los ciudadanos mexicanos trabajar y vivir mientras trabajan en las granjas, constituyen solo un pequeño porcentaje de la mano de obra, según el mismo estudio. "Está claro que estos granjeros necesitan a estos trabajadores", dijo Rodriguez. "¿Cómo van a conseguir los estadounidenses los alimentos que comen?". La temporada alta de recolección se produjo antes de que las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) enviaran oleadas de pánico por el Valle del Río Grande. Pero a medida que la actual temporada de sandías se acerca a su fin, muchos agricultores se preguntan qué harán en la próxima temporada, dijo Jed Murray, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Internacional de Productos de Texas, un grupo de defensa de la industria de productos agrícolas. "Desde el punto de vista de nuestra industria, los trabajadores agrícolas que pueden tener problemas de documentación, han trabajado con sus cultivadores durante 10, 15 años. Existe una buena relación", dijo Murray. "Pero en este entorno actual", añadió, "muchos cultivadores están estudiando la posibilidad de contratar a más trabajadores con visado H-2A". Muchos agricultores temen que hablar los convierta en objetivo del gobierno. Los republicanos conservadores de Texas, que controlan todas las ramas del gobierno estatal, han hecho de las leyes de migración agresivas una prioridad y han prometido ayudar al gobierno de Trump en su ofensiva. Pero los legisladores texanos han pasado por alto un detalle revelador: no han exigido a la mayoría de los empleadores privados que utilicen E-Verify, un programa federal que verifica la situación legal de los trabajadores, un descuido que no ha pasado desapercibido para los agricultores de la frontera. Eso significa que la mayoría de los empleadores de Texas no están obligados explícitamente a confirmar la situación migratoria de las personas contratadas. Billman dijo que los nuevos empleados llenan su propia documentación y que corresponde al gobierno comprobar su situación. Su trabajo consiste en encontrar manos capaces dispuestas a realizar un trabajo implacable, y ya está luchando por encontrar trabajadores que preparen sus campos para plantar semillas de calabaza y le ayuden a limpiar los escombros causados por las recientes tormentas. Calcula que podría perder entre 100.000 y 150.000 dólares de ganancias en su granja si no sigue adelante con sus planes de cosecha.