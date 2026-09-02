Canadá prolonga hasta 2027 la rebaja fiscal a los combustibles ante la subida de precios

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    Canadá prolonga hasta 2027 la rebaja fiscal a los combustibles ante la subida de precios
    Fue el miércoles que el Banco de Canadá informó que mantendrá los tipos en el 2.25% ante la escalada comercial con Estados Unidos ESPECIAL.

Esto para aliviar el impacto del aumento de costos provocado por los conflictos internacionales y la guerra comercial con Estados Unidos.

TORONTO.- El Gobierno canadiense anunció este miércoles que prolongará hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del impuesto federal especial sobre la gasolina, el diésel y los combustibles de aviación.

La medida, que entró en vigor el pasado 20 de abril y debía expirar el 7 de septiembre, supone un ahorro de 10 centavos de dólar canadiense por litro de gasolina y gasolina de aviación sin plomo, 11 centavos por litro de gasolina de aviación con plomo y cuatro centavos por litro de diésel y otros combustibles de aviación.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, señaló que la extensión tendrá un coste fiscal adicional estimado de 2.900 millones de dólares canadienses (2.095 millones de dólares estadounidenses o 1.810 millones de euros) y elevará a 5.300 millones el valor total de la rebaja durante el ejercicio 2026-2027.

Según el Gobierno, el precio de la gasolina cayó 11 centavos por litro el primer día en que entró en vigor la suspensión del impuesto.

A partir del 1 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2027, Ottawa recuperará la mitad del gravamen: cinco centavos por litro de gasolina y dos centavos por litro de diésel, antes de restablecer completamente el impuesto el 1 de abril.

El Ejecutivo del primer ministro, Mark Carney, justificó la prolongación por las presiones sobre el coste de la vida derivadas de los conflictos en Europa y Oriente Medio, así como por los nuevos aranceles estadounidenses contra Canadá.

El anuncio se produjo el mismo día en que el Banco de Canadá decidió mantener su tipo de interés de referencia en el 2.25%, nivel en el que permanece desde octubre de 2025, ante la incertidumbre económica derivada del recrudecimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos y los riesgos para la inflación.

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