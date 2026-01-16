Canadá reduce aranceles a eléctricos chinos a cambio de tasas más bajas a productos agrícola

BEIJING.-Canadá acordó reducir su arancel del 100% sobre los automóviles eléctricos chinos a cambio de gravámenes más bajos para sus productos agrícolas.

De acuerdo al primer ministro canadiense Mark Carney habrá un límite inicial anual de 49 mil vehículos en las exportaciones de autos eléctricos chinos a Canadá, que se ampliará a unos 70 mil en cinco años, con un arancel del 6.1%.

En ese tenor, China a cambio reducirá su arancel final a las semillas de canola, una exportación canadiense clave, de alrededor del 84% a un 15%.

“Nuestra relación ha progresado en los últimos meses con China. Es más predecible y se ven resultados de eso”, señaló.

Cabe recordar que Carney no ha podido llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para reducir algunos aranceles que están castigando a sectores clave de la economía canadiense.

Por otro lado, en ocasiones anteriores Trump ha hablado anteriormente sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

El presidente de China, Xi Jinping, se ha comprometido a mejorar los lazos entre los dos países tras años de hostilidades y aseguró estar dispuesto a seguir trabajando para mejorar la relación.

Asimismo resaltó que el diálogo para restablecer y reiniciar la cooperación se activó tras su primera reunión en octubre, en un aparte de una conferencia económica regional en Corea del Sur.

El primer ministro Carney dijo a Xi que una mejor relación ayudará a un sistema de gobernanza global que describió como “bajo gran presión”.

Y destacó que el sistema podría dar el paso, al menos en parte, a acuerdos entre países o regiones, en lugar de los pactos globales que han sustentado el crecimiento económico en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Esta situación en gran medida el enfoque denominado “Estados Unidos primero” de Donald Trump. Los aranceles que ha impuesto han afectado a las economías de ambas naciones.