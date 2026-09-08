Carney acusa a EU de buscar una Canadá más dependiente con sus exigencias comerciales

TORONTO.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó este martes a Estados Unidos de intentar aumentar la dependencia económica de Canadá y reiteró que Washington exigió durante las fallidas negociaciones comerciales capacidad para influir en los futuros acuerdos de Ottawa con terceros países.

“En demasiadas áreas querían dependencia, no una verdadera asociación económica”, afirmó Carney en un vídeo de 15 minutos difundido este martes en las redes sociales y cuya emisión coincide con la entrada en vigor de los aranceles de represalia canadienses contra productos estadounidenses.

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El mandatario explicó que, incluso “en el último momento”, Washington seguía reclamando restricciones a la capacidad de Canadá para “proteger y promover la lengua francesa y nuestra cultura”, además de “tener voz” sobre futuros acuerdos comerciales canadienses.

Según Carney, las condiciones estadounidenses también habrían debilitado progresivamente sectores fundamentales de la economía canadiense, entre ellos el automóvil, el acero y los productos forestales.

“Pedían demasiado y ofrecían demasiado poco”, resumió el primer ministro, quien defendió la decisión de Ottawa de abandonar las conversaciones porque “un acuerdo justo no estaba sobre la mesa”.

Carney añadió que un pacto comercial “mutuamente beneficioso” entre los dos países sigue siendo posible, pero sostuvo que Canadá ha buscado asociaciones a largo plazo mientras Estados Unidos “demasiado a menudo ha exigido transacciones a corto plazo”.

El mensaje se produjo horas después de que entraran en vigor aranceles canadienses de entre el 15% y el 50% sobre productos estadounidenses por unos 27 mil 600 millones de dólares canadienses (20 mil millones de dólares estadounidenses o 17 mil 180 millones de euros), en respuesta a las tarifas del 50% impuestas el mes pasado por Washington.

Carney reconoció que reducir la histórica dependencia canadiense de Estados Unidos tendrá un coste, pero consideró que la alternativa sería peor y aseguró que el objetivo es que “ningún país pueda volver a mantenernos como rehenes”.

El primer ministro señaló que la estrategia de su Gobierno pasa por diversificar mercados y reforzar la producción nacional.

Mientras tanto, la radiotelevisión pública canadiense, CBC, dijo que el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, tienen previsto hablar este martes sobre la respuesta de Washington a las contramedidas canadienses y los próximos pasos de la relación bilateral.