$!“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie”: Sheinbaum durante el Desfile Militar 2026

Durante el Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el origen popular del movimiento independentista y realizó un recorrido por distintos episodios de la historia nacional para subrayar la defensa de la soberanía y la construcción de una patria justa. Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los poderes de la Unión, integrantes de su gabinete, niñas, niños y ciudadanos presentes, la mandataria sostuvo que la Independencia surgió de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino y de mujeres y hombres que desafiaron al poder para imaginar un país soberano. En su mensaje, Sheinbaum también resaltó la resistencia de los pueblos indígenas durante el periodo colonial y señaló que la defensa de sus lenguas, culturas, formas de vida y organización formó parte del proceso que dio origen a la Independencia.

SHEINBAUM DESTACA EL CARÁCTER POPULAR DE LA INDEPENDENCIA La presidenta señaló que una de las características del movimiento independentista mexicano fue su origen popular y destacó la participación de Miguel Hidalgo y Costilla, a quien describió como un sacerdote cercano a la población y no como integrante de las élites militares que encabezaron otros movimientos independentistas de América Latina. Sheinbaum recordó que Hidalgo estudió en la Real y Pontificia Universidad de México, fue rector del Colegio de San Nicolás y tuvo entre sus alumnos a José María Morelos. También mencionó que hablaba francés, latín y diversas lenguas indígenas y que conocía las ideas políticas de su época. De acuerdo con la mandataria, las ideas de independencia y soberanía comenzaron a cobrar fuerza en la Nueva España desde 1808, después de la invasión francesa a España y la llegada de José Bonaparte al trono. En ese contexto, recordó la figura de Francisco Primo de Verdad, quien planteó que, ante la ausencia del rey, la soberanía debía regresar al pueblo. Sheinbaum señaló que por sus ideas fue encarcelado y posteriormente murió en la cárcel del Arzobispado. MIGUEL HIDALGO Y EL INICIO DE LA LUCHA INSURGENTE La presidenta relató que, después del cierre de espacios políticos, comenzaron a surgir conspiraciones integradas por hombres y mujeres dispuestos a luchar por sus ideas de libertad. Entre quienes participaron en la conspiración mencionó a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José Ortiz, Miguel Domínguez, Juan Aldama, Mariano Baeza, Ignacio Pérez y los hermanos Emeterio y Epigmenio González. Cuando la conspiración fue descubierta, Hidalgo encabezó el levantamiento. Sheinbaum señaló que existen distintas versiones sobre las palabras pronunciadas durante el llamado Grito de Independencia, pero citó el relato de Pedro García, quien estuvo presente aquella madrugada del 16 de septiembre. La mandataria recordó que, según ese testimonio, Hidalgo llamó a sus compatriotas a dejar atrás el dominio de la monarquía y los tributos impuestos durante el periodo colonial, además de convocarlos a defender la libertad. Sheinbaum destacó que Hidalgo vinculó la libertad con la posibilidad de alcanzar la felicidad y que su llamado a la lucha se extendía a toda América. El movimiento comenzó con un grupo reducido de hombres, pero fue creciendo conforme avanzaba desde Dolores. La insurgencia tomó ciudades como Guanajuato y Valladolid y, posteriormente, llegó hasta las inmediaciones de la Ciudad de México, donde Hidalgo decidió retirarse después de la batalla del Monte de las Cruces.

SHENBAUM DESTACA QUE HIDALGO ABOLIÓ LA ESCLAVITUD Sheinbaum también recordó el periodo en que Hidalgo estableció en Guadalajara el primer gobierno insurgente. De acuerdo con su discurso, durante los cuatro meses que duró el estallido inicial, el movimiento fue construyendo una agenda política a partir de las demandas de la población. Entre las medidas atribuidas al movimiento encabezado por Hidalgo, mencionó la abolición de gabelas, estancos y diezmos, así como la esclavitud. La presidenta destacó este último punto al señalar que Hidalgo planteó que ningún ser humano podía ser tratado como mercancía en México. Para Sheinbaum, esas decisiones estuvieron vinculadas con principios como la justicia, la dignidad y la libertad, y formaron parte de las primeras definiciones sociales y políticas del movimiento insurgente. Hidalgo fue detenido por el ejército realista el 21 de marzo de 1811 y fusilado el 30 de julio de ese mismo año. Su cabeza, junto con las de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, fue colocada en la Alhóndiga de Granaditas, donde permaneció durante 11 años. La presidenta también recordó que, antes de su fusilamiento, Hidalgo enfrentó un proceso de excomunión y fue acusado por sus adversarios de distintos calificativos con los que buscaban desacreditar su causa. Sheinbaum señaló que el insurgente sostuvo sus convicciones y afirmó que actuaba guiado por su conciencia.

MORELOS Y LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Después de Hidalgo, Sheinbaum destacó la participación de José María Morelos y Pavón, quien continuó el movimiento insurgente en el sur del país y tomó posiciones estratégicas como Acapulco. La mandataria señaló que Morelos combinó la conducción militar con la construcción de ideas políticas y convocó al Congreso de Anáhuac en septiembre de 1813. En ese proceso, destacó que Morelos rechazó títulos nobiliarios y eligió el nombre de “Siervo de la Nación”, expresión con la que, según el discurso presidencial, manifestó su compromiso con la causa independentista. Sheinbaum vinculó a Morelos con la elaboración de los llamados Sentimientos de la Nación, documento que planteó principios relacionados con la independencia, la abolición de la esclavitud y las castas, así como la necesidad de reducir las diferencias entre la opulencia y la indigencia. También destacó uno de los principios políticos contenidos en ese proceso: que la soberanía emana del pueblo. Morelos fue capturado en Ecatepec y posteriormente fusilado. Sin embargo, Sheinbaum señaló que el movimiento insurgente continuó con figuras como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, hasta que la Independencia finalmente se consumó. DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LA REPÚBLICA La presidenta recordó el encuentro entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, entonces integrante del ejército realista, que dio paso al Plan de Iguala y a la consumación de la Independencia. Sin embargo, señaló que los primeros años de la nación estuvieron marcados por disputas sobre el rumbo político del país. Después de que Iturbide se proclamó emperador, antiguos independentistas volvieron a levantarse para defender el proyecto republicano. Sheinbaum destacó que en 1824 se estableció la primera Constitución y posteriormente España reconoció la independencia de México en 1836, después de haber intentado una última reconquista en 1829. En su recorrido histórico, la presidenta también mencionó distintos conflictos internacionales que marcaron al país durante el siglo XIX, entre ellos la Guerra de los Pasteles contra Francia, entre 1838 y 1839; la intervención estadounidense de 1846 a 1848, tras la cual México perdió más de la mitad de su territorio, y la segunda intervención francesa. DOS PROYECTOS DE NACIÓN DURANTE EL SIGLO XIX Otro de los puntos abordados por Sheinbaum fue la disputa entre distintos proyectos de nación durante el siglo XIX. La mandataria describió la existencia de un proyecto conservador, centralista y monárquico, que apoyó la llegada de Maximiliano de Habsburgo, frente a otro de carácter liberal y republicano que defendió la soberanía nacional. En este contexto, destacó la resistencia frente a la intervención francesa y la defensa de la República. Sheinbaum sostuvo que la memoria histórica permite reconocer las distintas luchas que dieron forma al país y señaló que el ejemplo de quienes participaron en esos procesos representa una referencia para las generaciones actuales.

“MÉXICO NO SERÁ NUNCA COLONIA NI PROTECTORADO DE NADIE”

Hacia el cierre de su discurso, la presidenta afirmó que defender la soberanía y construir una patria justa constituye una responsabilidad que corresponde a las distintas generaciones de mexicanos. “Porque en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 nació algo que ha acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos”, expresó. Sheinbaum señaló que esa herencia histórica está relacionada con la convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y una patria justa y digna se construye todos los días. En ese punto, lanzó el mensaje central de su intervención durante el Desfile Militar: “México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”. La presidenta concluyó su intervención con un llamado a mantener viva la memoria de la Independencia y con expresiones a favor de la soberanía nacional. “Viva la soberanía. Que por siempre viva México. Viva México. Viva México”, expresó ante los asistentes.