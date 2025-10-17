Censura León XIV el uso ‘cruel’ del hambre como una ‘arma de guerra’

Internacional
/ 17 octubre 2025
    Censura León XIV el uso ‘cruel’ del hambre como una ‘arma de guerra’
    El papa León XIV da un discurso en los actos del Día Mundial de la Alimentación en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Foto: EFE/Casa Real/Francisco Gómez

El Programa Mundial de Alimentos, dio a conocer que el hambre a nivel mundial está “en niveles récord”

ROMA- El censuró que millones de personas en el mundo actualmente estén padeciendo hambre, criticando lo que consideró como una “una economía sin alma” que necesita de una revisión de tanto de las prioridades como de los modos de vida.

En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables, permitir que millones de seres humanos vivan, y mueran, golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica”, explicó León XIV ante la FAO.

TE PUEDE INTERESAR: Erradicar el hambre para 2030 es una meta cada vez más inalcanzable

El Programa Mundial de Alimentos, dio a conocer que el hambre a nivel mundial está “en niveles récord”.

De a cuerdo a los datos de este organismo con sede en Roma, actualmente existen 319 millones de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda, incluídos 44 millones en niveles de emergencia.

Quizá el dato más conmovedor sea el de los niños que sufren la malnutrición, con las consecuentes enfermedades y el retraso en el crecimiento motor y cognitivo”, expresó el Pontífice.

Esto no es casualidad, sino la señal evidente de una (...) economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible”, afirmó en un evento con motivo del 80º aniversario de la FAO.

El papa resaltó una serie de “paradojas ultrajantes”, por las que grandes cantidades de comida se desperdician, “mientras muchedumbres de personas se afanan por encontrar en la basura algo que llevarse a la boca”.

¿Cómo explicar las desigualdades que permiten a unos pocos tenerlo todo y a muchos no tener nada?”, se cuestionó.

León XVI, se refirió en particular a “Ucrania, Gaza, Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen y Sudán del Sur” como los países en donde “la pobreza se ha convertido en el pan nuestro de cada día”.

Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra”, concluyó el papa.

Con información de la Agencia de Noticias AFP.

Temas


Guerras
Hambruna

Localizaciones


Roma

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Fao

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar