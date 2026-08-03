Cerca de tres millones de empleos en México tienen una exposición media o alta a la IA

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    Cerca de tres millones de empleos en México tienen una exposición media o alta a la IA
    Las actividades con mayor exposición a la IA aparecen secretariado, recepción, atención e información a personas, labores administrativas, captura de datos y atención telefónica EFE

La fuerza laboral frente a la implementación de la inteligencia artificial puede alterar el rumbo del mercado laboral; mujeres se encuentran más expuestas

Cerca de 2.93 millones de empleos en México, el 4.9% del mercado laboral, está en ocupaciones con una exposición media o alta a la inteligencia artificial (IA) generativa, según un análisis preliminar presentado este lunes por la organización México, ¿cómo vamos?.

Juvenal Campos, analista sénior de la coordinación de datos del observatorio, explicó que el ejercicio descompone cada ocupación en tareas concretas y evalúa cuáles podrían ejecutarse o facilitarse con la IA con sus capacidades actuales, por lo que la exposición no significa necesariamente desaparición del puesto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/es-mexico-pieza-clave-del-auge-de-la-ia-en-estados-unidos-financial-times-MM22599454

“Los puntajes no necesariamente implican que un empleo se vaya a acabar”, matizó Campos, quien señaló que los efectos pueden ir desde mejoras de productividad y apoyo en tareas hasta reestructuraciones laborales o pérdidas de puestos en los escenarios más extremos.

El análisis estima una mayor exposición entre las mujeres: 1.87 millones, equivalentes al 7.7% de las trabajadoras, frente a 1.06 millones de hombres, alrededor del 3% de los trabajadores.

¿QUÉ TRABAJOS ESTÁN EXPUESTOS?

Entre las actividades con mayor exposición aparecen secretariado, recepción, atención e información a personas, labores administrativas, captura de datos y atención telefónica, ocupaciones donde existe una importante representación femenina.

Campos señaló que los trabajos de oficina también han funcionado como puerta de entrada a la formalidad para jóvenes, al permitirles comenzar a cotizar a la seguridad social, acreditar ingresos y acceder a financiamiento.

En contraste, actividades vinculadas al mundo físico, herramientas y atención presencial, como trabajo doméstico, venta de alimentos, peluquería o algunos servicios personales, tendrían una menor exposición directa a la IA generativa.

Axel Eduardo González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos?, situó este desafío en un mercado donde la informalidad alcanza al 54.8 % de la población ocupada y tres de cada 10 personas trabajan en el sector informal.

González sostuvo que el reto estructural es elevar la productividad y diseñar estrategias de formalización diferenciadas por sectores y tipos de trabajadores, ante un sector informal que se ha fortalecido.

INFORMALIDAD VS IA

Alonso de Gortari, experto del observatorio en economías y tecnologías emergentes, consideró que todavía es incierto si la IA elevará o reducirá la informalidad, pues puede sustituir tareas en empleos formales pero también aumentar considerablemente la productividad de quienes permanezcan en ellos.

El economista advirtió que, si empresas requieren menos trabajadores para tareas administrativas, parte de quienes pierdan esos puestos podría desplazarse hacia actividades informales, que funcionarían como una “válvula de escape”.

Pero enfatizó que el efecto final dependerá de cuánto aumente la productividad y llamó a impulsar la capacitación para que trabajadores y estudiantes puedan utilizar estas herramientas y conservar oportunidades dentro del sector formal.

Campos propuso medir el uso de IA en encuestas laborales y ampliar la capacitación pública.

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