China exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores

El 4 de enero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, varios dirigentes han publicado sus posturas sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

Por su parte, China ha expresado su ‘preocupación’ tras la intervención de los Estados Unidos a territorio ajeno. El Ministerio de Exteriores de China exigió que tanto el presidente Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores.

La cancillería China argumentó que las acciones de Estados Unidos ‘violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales’.

Medios han destacado que China y el régimen de Maduro han mantenido una relación diplomática estrecha, desde los inicios de la administración de Xi Jinping.

Tras los operativos de Estados Unidos en territorio venezolano, Beijing emitió un aviso consolar que desaconsejaba a sus ciudadanos viajar a Venezuela.