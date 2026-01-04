China exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores

Internacional
/ 4 enero 2026
    China exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores
    China exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores FOTO: VANGUARDIA

El 3 de enero, los Estados Unidos realizaron un operativo militar contra el gobierno de Nicolás Maduro

El 4 de enero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, varios dirigentes han publicado sus posturas sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

Por su parte, China ha expresado su ‘preocupación’ tras la intervención de los Estados Unidos a territorio ajeno. El Ministerio de Exteriores de China exigió que tanto el presidente Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores.

La cancillería China argumentó que las acciones de Estados Unidos ‘violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales’.

Medios han destacado que China y el régimen de Maduro han mantenido una relación diplomática estrecha, desde los inicios de la administración de Xi Jinping.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY

Tras los operativos de Estados Unidos en territorio venezolano, Beijing emitió un aviso consolar que desaconsejaba a sus ciudadanos viajar a Venezuela.

Temas


Conflictos

Localizaciones


China
Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro
Xi Jinping

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’
Miembros de la guardia presidencial aguardan afuera del palacio de Miraflores tras explosiones.

Dejó 40 muertos intervención de EU, asegura funcionario venezolano
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
AMLO sale de retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro
El anuncio se suma a las declaraciones previas del gobierno mexicano en rechazo a las acciones militares en Venezuela.

‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela
Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un asalto “sin precedentes” en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela