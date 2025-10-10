China impone tarifas portuarias a barcos de EU, en respuesta Trump ya no se reunirá con Xi Jinping

HONG KONG- China impuso hoy tarifas portuarias recíprocas a los buques que son de Estados Unidos que atracan en el país, esta medida es en respuesta a las tarifas portuarias anunciadas por el presidente estadounidense sobre los barcos chinos. Este anuncio ocurre antes de las conversaciones comerciales que estaban previstas entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur en la próxima reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el próximo 31 de octubre.

Los buques de propiedad o que sean operados por empresas o individuos estadounidenses, así como los barcos construidos en Estados Unidos o que sean de bandera estadounidense, van a estar sujetos a una tarifa de 400 yuanes, 56 dólares, por tonelada por viaje si atracan en China, explicó el Ministerio de Transporte de China.

Así mimo, se detalló que estas tarifas van a ser aplicadas al mismo barco por un máximo de cinco viajes cada año y que irán aumentado anualmente hasta 2028, cuando alcancen la suma de 1,120 yuanes, 157 dólares, por tonelada neta.

Esta previsto que estas nuevas medidas comerciales entre en vigor el 14 de octubre, conincidiendo con el día en que Estados Unidos tiene planteado iniciar a imponer tarifas portuarias a los barcos chinos.

En este sentido, el Ministerio de Transporte de China precisó a través de un comunicado que sus tarifas especiales sobre los buques estadounidenses son “contramedidas” para dar una respuesta a las prácticas “erróneas” de Estados Unidos, en alusión a las tarifas portuarias a las del gobierno de Trump sobre los buques chinos.

Este ministerio se refirió a estas tarifas portuarias de Estados Unidos como “discriminatorias” y que “dañarían gravemente los intereses legítimos de la industria naviera de China”, además de que ”socavarían seriamente” el orden económico y comercial internacional.

OTRAS MEDIDAS COMERCIALES

Además de lo que se dio a conocer el día de hoy, China ya había informado sobre una serie de medidas comerciales y restricciones; ayer jueves, Beijing anunció nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y a las tecnologías relacionadas, así como restricciones a la exportación de algunas baterías de litio y también a equipos de producción relacionados.