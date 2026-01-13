Busca Sheinbaum abrir debate sobre regulación a la IA

México
/ 13 enero 2026
    Busca Sheinbaum abrir debate sobre regulación a la IA
    Explicó que el problema no se limita al ámbito de los medios de comunicación, sino que está directamente relacionado con prácticas delictivas, como el fraude, y con materiales generados mediante IA que resultan difíciles de distinguir de los reales. ESPECIAL

La mandataria abordó el tema tras el uso de herramientas de IA en intentos de fraude contra la población

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum subrayó la urgencia de abrir este mismo año un debate nacional sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), en particular para que los ciudadanos puedan identificar con claridad cuándo un contenido ha sido generado con esa tecnología.

“Es importante que el debate se dé este año. ¿Hasta dónde llegar? ¿Si se regula o no?”, planteó durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

La mandataria abordó el tema tras el uso de herramientas de IA en intentos de fraude contra la población, incluidos mensajes dirigidos a beneficiarios de programas sociales. En ese contexto, negó que los contenidos difundidos sobre el programa Mujeres Bienestar tengan origen en su administración.

Explicó que el problema no se limita al ámbito de los medios de comunicación, sino que está directamente relacionado con prácticas delictivas, como el fraude, y con materiales generados mediante IA que resultan difíciles de distinguir de los reales. Por ello, consideró necesario discutir mecanismos que permitan a la ciudadanía saber con certeza cuándo un contenido fue creado con inteligencia artificial.

Si bien reconoció que algunas plataformas advierten cuando se utiliza esta tecnología, señaló que en muchos casos las leyendas son poco visibles y pasan inadvertidas para los usuarios, lo que facilita la confusión. “Uno se va con la finta”, admitió.

La jefa del Ejecutivo rechazó que el planteamiento implique un intento de censura. Aclaró que el objetivo es garantizar el derecho a la información y combatir delitos como el fraude, de ahí la importancia de abrir la discusión.

Cuestionada sobre la posibilidad de presentar una iniciativa para regular la IA, respondió que se trata de un asunto que debe analizarse de manera colectiva. “La regulación tiene su complejidad, pero es fundamental debatir cómo evitar la información falsa y los fraudes, y definir entre todos cómo proteger al ciudadano, que es lo que nos interesa”, concluyó.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

