China quería la atención de Trump. La tiene

CHINA- La decisión de China de reforzar los controles a la exportación de metales de tierras raras no solo buscaba fortalecer su control sobre el suministro mundial de estos minerales cruciales. Según los analistas, también fue una estratagema de alto riesgo para obligar al presidente Donald Trump a prestar atención a lo que Pekín consideró intentos de los subordinados de Trump de sabotear una reducción de las tensiones entre Estados Unidos y China. Y evidentemente, funcionó: Trump se concentró de nuevo en el comercio con China. Sin embargo, la medida tomada por este país también inquietó a gobiernos y empresas de Europa, y desató una nueva ronda de golpes comerciales recíprocos que sacudieron a los mercados bursátiles. Días después de que Trump dijera que impondría aranceles del 100 por ciento a los productos chinos el mes que viene, China incluyó en su lista de sanciones a cinco filiales estadounidenses de una empresa de transporte surcoreana. El martes, Trump amenazó con suspender las compras estadounidenses de aceite de cocina chino. El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el gobierno estadounidense contrarrestaría las medidas económicas chinas ejerciendo un mayor control sobre las empresas privadas estadounidenses en sectores estratégicos clave. La escalada de tensiones amenaza con borrar cualquier avance que las dos partes hayan logrado en los últimos cinco meses para revertir las medidas punitivas que se habían impuesto mutuamente. También plantea la cuestión de si Pekín ha llevado su estrategia demasiado lejos al dejar claro que China usará los minerales como arma geopolítica. China estaba reaccionando a una decisión tomada el 29 de septiembre por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de ampliar el número de empresas, incluyendo posiblemente algunas chinas, vetadas de adquirir tecnología estadounidense. Esta medida sorprendió a Pekín, que pensaba que los países habían alcanzado una tregua en su guerra comercial después de cuatro rondas de negociaciones y una llamada telefónica el 19 de septiembre entre Xi Jinping, el líder chino, y Trump, dijeron analistas chinos.

La intención de Xi al ostentar el control de China sobre las tierras raras, algo comparable con provocar directamente a Trump, también podría haber sido demostrar su fuerza ante una audiencia nacional antes de una reunión crucial de los líderes del Partido Comunista la próxima semana. "Si eres el líder y acabas de tener una conversación telefónica" con el presidente de Estados Unidos, "y 10 días después te abofetean en la cara, ¿qué harías antes de un evento político importante?", dijo Wu Xinbo, decano del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Fudan de Shanghái. Los medios de comunicación estatales chinos han exaltado las tierras raras como el arma definitiva en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y un comentarista de televisión afirmó que las restricciones representaban un "golpe fatal". Los analistas que han hablado con funcionarios chinos dijeron que Pekín creía que la medida del Departamento de Comercio, que afectaría a miles de empresas chinas, era obra de miembros de línea dura del gobierno de Trump. La sensación en Pekín era que Trump, que estaba enfocado en las conversaciones de paz de Gaza y en el cierre del gobierno estadounidense, necesitaba darse cuenta de las consecuencias de estas medidas. "Al lanzar un contraataque muy enérgico hacia Estados Unidos, Pekín le está recordando a Donald Trump que hay que adoptar un enfoque activo en las relaciones con China" y no dejar que los "halcones" descarrilen las relaciones entre ambos países, dijo Wu.