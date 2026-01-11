Senadores de EU forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia

/ 11 enero 2026
    Senadores de EU forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia
    Trump ha sugerido que, tras la operación militar en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ahora podría intervenir en el territorio danés para evitar que Rusia o China lo ocupen. FOTO ESPECIAL.

El demócrata Tim Kaine pidió tomar en serio lo dicho por Donald Trump sobre ‘hacer algo’ con el territorio danés

MIAMI.- Con el objetivo de evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lance ataques militares en Groenlandia tras intervenir en Venezuela, los demócratas forzarán un voto en el Senado, junto a algunos republicanos.

“Forzaremos un voto en el Senado para que no haya acción militar de EE.UU. en Groenlandia o Dinamarca si necesitamos hacerlo. Vamos a obtener un abrumador apoyo bipartidista de que este presidente es un ridículo por siquiera sugerir esto”, indicó el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia.

El legislador, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas, pidió tomar en “serio” y literalmente” las declaraciones de Trump, que el viernes avisó que ha decidido “hacer algo” con el territorio autónomo danés “ya sea por las buenas o por las malas”.

Fue el pasado jueves que el Senado estadounidense aprobó una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos. La medida fue aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra.

Kaine fue uno de los impulsores, junto al republicano Rand Paul, de la iniciativa que el Senado aprobada, la cual contó con el apoyo de cinco republicanos.

“No vamos a hacerlo de la forma difícil, y tampoco vamos a hacerlo de la forma fácil. Vamos a continuar trabajando con Dinamarca como una nación soberana, con la que estamos aliados, y no vamos a tratarlos como un adversario o un enemigo”, comentó el senador.

Por su parte el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reunirá el lunes con su el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington, donde abordará una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico ante las pretensiones de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

Temas


Ataques
política
militares

Localizaciones


Groenlandia

Personajes


Donald Trump





