Claudia Sheinbaum entra por segunda vez a la lista de las 100 personas más influyentes de TIME en 2026

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Internacional
/ 15 abril 2026
    Claudia Sheinbaum entra por segunda vez a la lista de las 100 personas más influyentes de TIME en 2026
    Claudia Sheinbaum se convirtió en la única mexicana y líder latinoamericana incluida en la edición anual de la lista VANGAURDIA

Claudia Sheinbaum figura en TIME 100 2026 como una de las líderes más influyentes junto a figuras globales como Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida por segunda ocasión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time correspondiente a 2026, donde figura como la única representante mexicana y latinoamericana en esta edición.

La mandataria aparece dentro de la categoría “Leaders”, en la que comparte espacio con figuras internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario chino Xi Jinping; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En el listado también fue incluida la activista chicana de origen mexicano Dolores Huerta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-respalda-al-papa-leon-xiv-tras-criticas-de-trump-y-destaca-su-llamado-a-la-paz-mundial-KC20009751

TIME DESTACA RESPUESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM ANTE ARANCELES IMPUESTOS POR DONALD TRUMP

La publicación incluyó una reseña sobre Sheinbaum escrita por el periodista británico Ioan Grillo, especializado en temas de política y seguridad en México.

En el texto, la revista señala: “La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo. Y sus críticos internos afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo.”

Asimismo, se describe su respuesta ante este escenario: “La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de diplomacia. Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo ‘El Mencho’, lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación”.

La reseña también añade que estos resultados la posicionaron como una de las líderes más populares de la región, aunque advierte sobre los retos pendientes: “Sin embargo, con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos, puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero”.

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CLAUDIA SHEINBAUM ES NOMBRADA POR SEGUNDA VEZ EN LA LISTA DE LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE TIME

Esta es la segunda ocasión en que Claudia Sheinbaum forma parte de este listado. En su primera aparición, su perfil fue escrito por el periodista mexicano Jorge Ramos.

Además, en diciembre de 2024, la mandataria fue considerada entre las candidatas al reconocimiento de “Persona del Año”, también otorgado por la revista TIME.

Durante el sexenio anterior, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también fue incluido en este listado, lo que mantiene la presencia de líderes mexicanos en este reconocimiento internacional.

LÍDERES MENCIONADOS POR TIME EN SU LISTA, EDICIÓN 2026

Dentro de la categoría de líderes, TIME integró a diversas figuras del ámbito político y público internacional, entre ellas el papa León XIV, el senador estadounidense Marco Rubio, el primer ministro canadiense Mark Carney, así como otros actores políticos como Sanae Takaichi, Netumbo Nandi-Ndaitwah, Gavin Newsom y Steve Witkoff.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-gobierno-de-sheinbaum-que-homicidios-han-bajado-41-en-18-meses-HC20000722

La inclusión de Sheinbaum en la lista ocurre en medio de tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en temas como comercio, migración y tráfico de fentanilo.

En este escenario, su presencia en el listado adquiere relevancia dentro del ámbito político internacional, al situarla entre las figuras con mayor influencia en la toma de decisiones a nivel global, de acuerdo con la publicación anual de TIME.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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