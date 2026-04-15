$!Claudia Sheinbaum entra por segunda vez a la lista de las 100 personas más influyentes de TIME en 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida por segunda ocasión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time correspondiente a 2026, donde figura como la única representante mexicana y latinoamericana en esta edición. La mandataria aparece dentro de la categoría “Leaders”, en la que comparte espacio con figuras internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario chino Xi Jinping; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En el listado también fue incluida la activista chicana de origen mexicano Dolores Huerta.

TIME DESTACA RESPUESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM ANTE ARANCELES IMPUESTOS POR DONALD TRUMP La publicación incluyó una reseña sobre Sheinbaum escrita por el periodista británico Ioan Grillo, especializado en temas de política y seguridad en México. En el texto, la revista señala: “La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo. Y sus críticos internos afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo.” Asimismo, se describe su respuesta ante este escenario: “La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de diplomacia. Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo ‘El Mencho’, lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación”. La reseña también añade que estos resultados la posicionaron como una de las líderes más populares de la región, aunque advierte sobre los retos pendientes: “Sin embargo, con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos, puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero”.

CLAUDIA SHEINBAUM ES NOMBRADA POR SEGUNDA VEZ EN LA LISTA DE LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE TIME Esta es la segunda ocasión en que Claudia Sheinbaum forma parte de este listado. En su primera aparición, su perfil fue escrito por el periodista mexicano Jorge Ramos. Además, en diciembre de 2024, la mandataria fue considerada entre las candidatas al reconocimiento de “Persona del Año”, también otorgado por la revista TIME. Durante el sexenio anterior, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también fue incluido en este listado, lo que mantiene la presencia de líderes mexicanos en este reconocimiento internacional. LÍDERES MENCIONADOS POR TIME EN SU LISTA, EDICIÓN 2026 Dentro de la categoría de líderes, TIME integró a diversas figuras del ámbito político y público internacional, entre ellas el papa León XIV, el senador estadounidense Marco Rubio, el primer ministro canadiense Mark Carney, así como otros actores políticos como Sanae Takaichi, Netumbo Nandi-Ndaitwah, Gavin Newsom y Steve Witkoff.

La inclusión de Sheinbaum en la lista ocurre en medio de tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en temas como comercio, migración y tráfico de fentanilo. En este escenario, su presencia en el listado adquiere relevancia dentro del ámbito político internacional, al situarla entre las figuras con mayor influencia en la toma de decisiones a nivel global, de acuerdo con la publicación anual de TIME.

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