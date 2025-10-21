Coca-Cola dispara 29.8% su beneficio neto en el tercer trimestre

NUEVA YORK.- La multinacional estadounidense de refrescos Coca-Cola obtuvo un beneficio neto de 3 mil 696 millones de dólares en el tercer trimestre; un 29.8% más que en el mismo periodo del año pasado, informó este martes la compañía.

Los ingresos orgánicos de Coca-Cola, que excluyen adquisiciones, desinversiones y divisas, aumentaron un 6%.

TE PUEDE INTERESAR:Joyas robadas del Louvre están valoradas en unos 88 millones de euros

El volumen de ventas por caja unitaria de la compañía aumentó un 1%, lo que representa un cambio con respecto a la caída del trimestre anterior.

Sin embargo, el volumen en Latinoamérica y Norteamérica, se mantuvo estable durante el trimestre.

A nivel mundial, Coca-Cola registró el mayor crecimiento de volumen en su segmento de agua, bebidas deportivas, café y té. De cara a 2026, Coca-Cola prevé un ligero impulso tanto en sus ingresos como en sus ganancias comparables debido a las fluctuaciones cambiarias.

En general, los resultados de Coca-Cola de hoy superaron las expectativas y las acciones de la multinacional subían casi un 2.5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.