‘Sin poner en riesgo a México’... Sheinbaum evitará choque con Trump por petróleo y mantendrá ayuda a Cuba ‘de otra manera’

México
/ 30 enero 2026
    ‘Sin poner en riesgo a México’... Sheinbaum evitará choque con Trump por petróleo y mantendrá ayuda a Cuba ‘de otra manera’
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México evitará una confrontación directa con Donald Trump ante la amenaza de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, aunque reiteró que el país seguirá apoyando al pueblo cubano. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum consideró que la aplicación de aranceles de Estados Unidos a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”

Ante la advertencia de Donald Trump sobre imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, Claudia Sheinbaum afirmó que México actuará con prudencia, sin poner en riesgo la estabilidad económica y política del país.

La mandataria leyó un posicionamiento oficial en el que México reafirma el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, subrayando que las sanciones energéticas podrían generar una crisis humanitaria de gran escala.

Sheinbaum enfatizó que la prioridad será conocer con precisión los alcances del decreto estadounidense y mantener una postura de diálogo y negociación, evitando cualquier acción que exponga a México a represalias económicas.

POSTURA DE MÉXICO ANTE ARANCELES POR ENVIAR PETRÓLEO A CUBA

Estos fueron los puntos que leyó como parte de la declaratoria del Gobierno de México:

1. México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional.

2. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.

3. He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de conocer con precisión el alcance del decreto que fue publicado el día de ayer, y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria.

4. México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional.

RIESGO DE CRISIS HUMANITARIA EN CUBA

El gobierno mexicano advirtió que la aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba podría afectar gravemente sectores esenciales como hospitales, alimentación, transporte y generación eléctrica.

Sheinbaum sostuvo que México buscará distintas alternativas para seguir apoyando al pueblo cubano, enfocándose en acciones humanitarias y mecanismos que no comprometan los intereses nacionales.

En este contexto, la presidenta recordó que incluso Estados Unidos envía ayuda humanitaria a la isla, principalmente en alimentos, lo que refuerza la importancia de atender la situación desde una perspectiva humanitaria.

En caso de que aranceles afecten a México por mandar petróleo a Cuba, Sheinbaum dice que “vamos a esperar”. Dijo que se ha enviado a Cuba menos de 1% de lo que produce México.

La mandataria dio la opción de que EU envíe petróleo a Cuba y enfatizó que no quiere que haya más aranceles a México.

MÉXICO BUSCARÁ ALTERNATIVAS PARA AYUDAR A CUBA

Como parte de la estrategia diplomática, Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores a comunicarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos para esclarecer los detalles del decreto firmado por Trump.

El objetivo es evaluar escenarios legales, comerciales y diplomáticos, y determinar qué tipo de apoyo puede brindar México sin afectar su relación bilateral con Washington.

La presidenta reiteró que el país no dejará de apoyar a Cuba, pero lo hará de una manera distinta, privilegiando canales humanitarios, diplomáticos y multilaterales.

NO SE ABORDÓ EL TEMA EN LA LLAMADA CON TRUMP

Sheinbaum negó que la situación de Cuba haya sido tratada durante su reciente llamada con Donald Trump, descartando que exista una confrontación directa en este momento.

Insistió en que México debe actuar con cautela, evaluar cada paso y mantener vías diplomáticas abiertas, priorizando siempre la seguridad económica y política nacional.

La postura refleja una estrategia de equilibrio entre la defensa de principios históricos de política exterior y la necesidad de evitar tensiones innecesarias con Estados Unidos.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA POSTURA DE MÉXICO

· México invoca el principio de soberanía y autodeterminación

· Sheinbaum busca evitar sanciones económicas de EU.

· El apoyo a Cuba se enfocará en vías humanitarias· EU también envía ayuda alimentaria a la isla

· El tema no se discutió en la llamada con Trump

