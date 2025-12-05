Comité federal recomienda dejar de administrar la vacuna de hepatitis B en recién nacidos

WASHINGTON.- Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B; situación que podría poner fin a la práctica universal de vacunar a bebés contra la hepatitis B que Estados Unidos mantiene desde 1991.

De acuerdo a lo que se informó el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, - renovado recientemente por el polémico secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr-, votó 8-3 a favor de dejar que las mujeres con resultados negativos al virus decidan de manera individual si desean que sus hijos sean vacunados al nacer.

El panel, parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC en inglés), no modificó la recomendación de inmunizar contra la hepatitis B en madres infectadas o con estatus inconcluso o desconocido.

Ante esto espera que estos cambios no repercutan en la cobertura de los seguros médicos, aunque sí representa una victoria para el Departamento de Salud liderado por Kennedy Jr., conocido por sus posturas antivacunas e impulsor de teorías no comprobadas sobre su relación con el autismo.

Varios de los nuevos integrantes del panel de asesores sobre inmunización son colaboradores estrechos del secretario estadounidense, que en junio despidió a los 17 miembros de la comisión, citando la necesidad de restablecer la confianza pública en el organismo.

Cabe destacar que la votación del viernes fue aplazada dos veces desde septiembre después de que varios miembros del comité afirmaran que no contaban con los datos suficientes para tomar una decisión.

Tras el anuncio, un grupo de 70 expertos en políticas sanitarias y la Asociación Americana de Salud Pública (APHA en inglés), que representa a más de 23 mil miembros, advirtió sobre los peligros de acabar con esta recomendación, a la que califican de “hito en la política de salud infantil en EE.UU.”