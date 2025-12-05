Más estadounidenses quieren que EU envíe armas a Ucrania

Internacional
/ 5 diciembre 2025
    Más estadounidenses quieren que EU envíe armas a Ucrania
    Encuestaron a más de 2500 estadounidenses por teléfono y en línea entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre, con un margen de error de más o menos 1,96 puntos porcentuales. FOTO: AP

La Encuesta de Defensa Nacional Reagan reveló que el 64% de los estadounidenses está a favor de enviar ayuda letal para apoyar al gobierno de Kiev

Casi dos tercios de los estadounidenses quieren que su país siga enviando armas a Ucrania, incluso cuando la administración Trump intenta una vez más negociar el fin de una guerra que dura casi cuatro años, según una nueva encuesta sobre prioridades de seguridad nacional.

La Encuesta de Defensa Nacional Reagan reveló que el 64% de los estadounidenses está a favor de enviar ayuda letal para apoyar al gobierno de Kiev, un aumento de nueve puntos porcentuales con respecto al año pasado. Un porcentaje ligeramente mayor (65%) apoya la dotación a Ucrania de misiles de crucero de largo alcance, como los Tomahawks, para permitir ataques en territorio ruso.

A diferencia de 2024, la mayoría de los republicanos (59%) apoya el envío de armas a Ucrania para combatir la invasión rusa, frente al 44% del año pasado. Tres cuartas partes de los demócratas apoyan la ayuda a Ucrania, frente al 68% de hace un año.En otras cuestiones relacionadas con el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, una pluralidad de estadounidenses (45%) apoya la “liberación territorial total” de Ucrania de Rusia, mientras que el 23% dice que Kiev debería ceder territorio a cambio de “garantías de paz y seguridad” y el 22% está a favor de un cese del fuego en las líneas de batalla actuales.

Mientras tanto, casi siete de cada diez estadounidenses (69%) están a favor de que Estados Unidos y Europa proporcionen a Ucrania un compromiso de defensa colectiva similar al Artículo V de la OTAN y casi tres cuartas partes (74%) están a favor de establecer una zona desmilitarizada controlada por fuerzas europeas con el apoyo del poder aéreo estadounidense.

“Estos resultados muestran que el compromiso bipartidista de los estadounidenses con Ucrania se ha fortalecido durante el último año”, afirmó la Fundación e Instituto Ronald Reagan, entidad que realizó la encuesta. “El público favorece una estrategia que combine el apoyo sostenido de Estados Unidos, el reparto de la carga con Europa y una disuasión creíble frente a concesiones territoriales o una retirada prematura”.

Encuestaron a más de 2500 estadounidenses por teléfono y en línea entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre, con un margen de error de más o menos 1,96 puntos porcentuales.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

