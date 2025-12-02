¿Cómo la inteligencia artificial podría agravar las brechas entre ricos y pobres?, esto dice el PNUD
Un nuevo reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alerta que la IA podría afectar a las personas pobres
BANGKOK- En comunicado publicado en el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisa que si la tecnología de de la inteligencia artificial no cuenta con un gestión podría derivar en que aumente la desigualdad entre países, por lo tanto “ampliar las brechas en el desempeño económico, las capacidades de las personas y los sistemas de gobernanza, dado que el punto de partida es muy diferente”.
En torno a las promesas de los beneficios de la IA, también existen realidades complicadas, tales como la forma en la que esta tecnología podría afectar a las personas que actualmente ya están desfavorecidas en un mundo impulsado por los datos digitales.
En este sentido, el reporte del PNUD indica que la mayoría de los beneficios de la IA posiblemente van a ser aprovechados por las naciones ricas, a menos que se lleven acabo medidas para usar su poder con el propósito de favorecer el cierre de las brechas en el acceso a necesidades básicas y a los conocimientos avanzados.
En este nuevo informe, titulado “La Próxima Gran Divergencia: Por Qué la IA Podría Ampliar la Desigualdad entre Países”, se resalta que, no obstante la IA abre nuevas e esenciales vías para el desarrollo, “los países inician esta transición desde posiciones muy desiguales para captar beneficios y gestionar riesgos”, detalla el PNUD, quien añade que “sin una acción política contundente, estas brechas pueden crecer, revirtiendo la larga tendencia de reducción de las desigualdades en el desarrollo”.
Teniendo en cuenta lo anterior, emergen las preguntas entorno a cómo las empresas así como las otras instituciones van hacer uso de la IA generan preocupación, debido a su potencial que posee esta tecnología para cambiar o reemplazar algunos trabajos que hasta ahora son realizados por personas con computadoras y robots.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo describe que “la región de Asia y el Pacífico, que alberga a más del 55% de la población mundial, se encuentra en el centro de la transición hacia la IA”, prosigue explicando que actualmente esta región “alberga actualmente a más de la mitad de los usuarios globales de IA y está expandiendo rápidamente su presencia en materia de innovación, desde el ascenso de China a casi el 70% de las patentes globales de IA hasta la creación de más de 3,100 empresas de IA en seis economías”; por lo que el PNUD considera que la “IA podría impulsar el crecimiento anual del PIB en la región en alrededor de 2 puntos porcentuales y aumentar la productividad hasta en un 5% en sectores como la salud y las finanzas. Tan solo las economías de la ASEAN podrían registrar un aumento de PIB de casi un billón de dólares durante la próxima década”.
Siendo así, que mientras gran parte de la atención puesta sobre la IA se focaliza tanto en la productividad, la competitividad y el crecimiento, la interrogante fundamental es qué significará para las vidas humanas, señalan los autores del informe.
“Al mismo tiempo, millones de empleos, especialmente aquellos ocupados por mujeres y jóvenes, se enfrentan a una exposición significativa a la automatización si no se consideran los principios básicos de ética e incluso la gobernanza de la IA”, detalla el PNUD en su comunicado.
En opinión de Kanni Wignaraja, quien es la Subsecretaria General de la ONU y Directora Regional del PNUD para Asia y el Pacífico, “la IA avanza a toda velocidad, y muchos países aún están en la línea de salida”,Wignaraja concluye diciendo que “la experiencia de Asia y el Pacífico pone de relieve la rapidez con la que pueden surgir brechas entre quienes configuran la IA y quienes son moldeados por ella”.
Por otra parte, indica el el reporte, ”como tecnología de propósito general, la IA puede aumentar la productividad, impulsar nuevas industrias y ayudar a los rezagados a ponerse al día”.
Asimismo, aplicaciones tales como los consejos sobre agricultura, además del análisis de radiografías en segundos y diagnósticos médicos más rápidos, así como los pronósticos meteorológicos más efectivos y evaluaciones de daños pueden ser prometedoras para las comunidades rurales y áreas propensas a desastres naturales.
”Los sistemas de IA que analizan la pobreza, la salud y los riesgos de desastres permiten decisiones más rápidas, justas y transparentes, convirtiendo los datos en aprendizaje continuo y valor público”, explican los autores del este nuevo informe.
Además, esta tecnología pone sobre la mesa preocupaciones éticas, de privacidad y ciberseguridad; los investigadores descubrieron que los hackers que hacen uso de la IA para automatizar partes sus los ciberataques y, tammbién, existe el problema de los deepfakes, que son montajes a partir de imágenes de personas reales que pueden tanto desinformar o favorecer las actividades delictivas.
PAVIMENTANDO EL CAMINO PARA UNA TRANSFORMACIÓN
Si bien en el último medio siglo, varios países de bajos ingresos han conseguido acortar de manera gradual “la brecha con los países de altos ingresos gracias a los avances tecnológicos, comerciales y de desarrollo”, resalta el PNUD, Esta “era de convergencia” también trajo mejoras importantes tanto en la salud, la educación y los ingresos; sin embargo, el informe “advierte que, sin decisiones políticas deliberadas e incluso coherentes, la IA podría erosionar estos logros de la convergencia. La preparación digital varía significativamente en la región”.
Actualmente, naciones asiáticas tales como China, Japón, Corea del Sur y Singapur han sabido posicionarse bien con el objetivo de aprovechar las herramientas de IA, apunta el informe, no así en países como Afganistán, Maldivas y Myanmar en donde se carece de habilidades, así como de energía confiable y otros recursos que son necesarios para poder sacar provecho del potencial informático de la IA. De esta forma, las desigualdades entre los países significa que en algunos lugares, incluyendo los de economías avanzadas, corren el riesgo de quedarse rezagados.
“Las mujeres y los jóvenes se enfrentan a vulnerabilidades particulares. Los empleos ocupados por mujeres están casi el doble de expuestos a la automatización, y el empleo juvenil ya está disminuyendo en puestos con alta exposición a la IA, especialmente entre los 22 y los 25 años, lo que amenaza las trayectorias profesionales tempranas”, describe el comunicado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y añade que “en el sur de Asia, las mujeres tienen hasta un 40 % menos de probabilidades que los hombres de poseer un teléfono inteligente. Las comunidades rurales e indígenas a menudo permanecen invisibles en los conjuntos de datos que entrenan los sistemas de IA, lo que aumenta el riesgo de sesgo algorítmico y exclusión de los servicios esenciales”.
El PNUD hace hincapié en que hasta ahora existen “un número limitado de países cuenta con regulaciones integrales sobre IA, y para 2027, más del 40 % de las filtraciones de datos globales relacionadas con la IA podrían derivar del uso indebido de la IA generativa, lo que subraya la necesidad de marcos de gobernanza sólidos. Este es un área clave de recuperación para muchos países de la región y de otras partes del mundo”.
Philip Schellekens, quien es el economista Jefe del PNUD para Asia y el Pacífico considera que “la principal falla en la era de la IA es la capacidad”, Schellekens concluye explicando que “los países que inviertan en habilidades, capacidad informática y sistemas de gobernanza sólidos se beneficiarán; otros corren el riesgo de quedarse muy atrás”.
Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.