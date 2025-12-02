¿Cómo la inteligencia artificial podría agravar las brechas entre ricos y pobres?, esto dice el PNUD

BANGKOK- En comunicado publicado en el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisa que si la tecnología de de la inteligencia artificial no cuenta con un gestión podría derivar en que aumente la desigualdad entre países, por lo tanto “ampliar las brechas en el desempeño económico, las capacidades de las personas y los sistemas de gobernanza, dado que el punto de partida es muy diferente”.

En torno a las promesas de los beneficios de la IA, también existen realidades complicadas, tales como la forma en la que esta tecnología podría afectar a las personas que actualmente ya están desfavorecidas en un mundo impulsado por los datos digitales.

TE PUEDE INTERESAR: México apuesta por la inteligencia artificial con la supercomputadora ‘Coatlicue’

En este sentido, el reporte del PNUD indica que la mayoría de los beneficios de la IA posiblemente van a ser aprovechados por las naciones ricas, a menos que se lleven acabo medidas para usar su poder con el propósito de favorecer el cierre de las brechas en el acceso a necesidades básicas y a los conocimientos avanzados.

En este nuevo informe, titulado “La Próxima Gran Divergencia: Por Qué la IA Podría Ampliar la Desigualdad entre Países”, se resalta que, no obstante la IA abre nuevas e esenciales vías para el desarrollo, “los países inician esta transición desde posiciones muy desiguales para captar beneficios y gestionar riesgos”, detalla el PNUD, quien añade que “sin una acción política contundente, estas brechas pueden crecer, revirtiendo la larga tendencia de reducción de las desigualdades en el desarrollo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, emergen las preguntas entorno a cómo las empresas así como las otras instituciones van hacer uso de la IA generan preocupación, debido a su potencial que posee esta tecnología para cambiar o reemplazar algunos trabajos que hasta ahora son realizados por personas con computadoras y robots.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo describe que “la región de Asia y el Pacífico, que alberga a más del 55% de la población mundial, se encuentra en el centro de la transición hacia la IA”, prosigue explicando que actualmente esta región “alberga actualmente a más de la mitad de los usuarios globales de IA y está expandiendo rápidamente su presencia en materia de innovación, desde el ascenso de China a casi el 70% de las patentes globales de IA hasta la creación de más de 3,100 empresas de IA en seis economías”; por lo que el PNUD considera que la “IA podría impulsar el crecimiento anual del PIB en la región en alrededor de 2 puntos porcentuales y aumentar la productividad hasta en un 5% en sectores como la salud y las finanzas. Tan solo las economías de la ASEAN podrían registrar un aumento de PIB de casi un billón de dólares durante la próxima década”.

Siendo así, que mientras gran parte de la atención puesta sobre la IA se focaliza tanto en la productividad, la competitividad y el crecimiento, la interrogante fundamental es qué significará para las vidas humanas, señalan los autores del informe.

“Al mismo tiempo, millones de empleos, especialmente aquellos ocupados por mujeres y jóvenes, se enfrentan a una exposición significativa a la automatización si no se consideran los principios básicos de ética e incluso la gobernanza de la IA”, detalla el PNUD en su comunicado.

En opinión de Kanni Wignaraja, quien es la Subsecretaria General de la ONU y Directora Regional del PNUD para Asia y el Pacífico, “la IA avanza a toda velocidad, y muchos países aún están en la línea de salida”,Wignaraja concluye diciendo que “la experiencia de Asia y el Pacífico pone de relieve la rapidez con la que pueden surgir brechas entre quienes configuran la IA y quienes son moldeados por ella”.

Por otra parte, indica el el reporte, ”como tecnología de propósito general, la IA puede aumentar la productividad, impulsar nuevas industrias y ayudar a los rezagados a ponerse al día”.